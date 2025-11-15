অ্যাশেজের আগে অস্ট্রেলিয়ার বিপদ বাড়ালেন হ্যাজলউড, বদলি কে

দরজায় কড়া নাড়ছে অ্যাশেজ সিরিজ। তার আগে আরও একদফা চোটের কবলে পড়ল অস্ট্রেলিয়া। সবশেষ চোট পেয়েছেন দলটির পেসার জশ হ্যাজলউড। অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম ম্যাচে খেলতে পারবেন না তিনি। এক বিবৃতিতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
হ্যামস্ট্রিং চোটের কারণে কিছুদিন আগেই ছিটকে গেছেন প্যাট কামিন্স। অধিনায়কের পর চোটের তালিকায় যোগ হয় শন অ্যাবটের নাম। এই তালিকার সবশেষ সংযোজন হ্যাজলউড। তাঁর বদলি হিসেবে ইতোমধ্যে মাইকেল নেসারকে প্রথম টেস্টের দলে নিয়েছে সিএর নির্বাচক প্যানেল। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে অ্যাডিলেডে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক হয় তাঁর। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দ্বিতীয় এবং শেষ টেস্ট খেলেন নেসার। দুই টেস্টে তাঁর শিকার ৭ উইকেট।
গত বুধবারের ঘটনা। শেফিল্ড শিল্ডে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান অ্যাবট ও হ্যাজলউড। প্রাথমিকভাবে স্ক্যান করানোর পর অ্যাবটের চোট ধরা পড়ে। সেদিনই নিশ্চিত হয়, অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে তাঁকে পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া। স্ক্যান রিপোর্টে চোট ধরা না পড়ায় হ্যাজলউডকে নিয়ে স্বস্তি ছিল অজি শিবিরে। কিন্তু সে স্বস্তিই এবার চিন্তার কারণ হলো। ফলো আপ স্ক্যানে হ্যাজলউডের চোট ধরা পড়েছে। এমন একজন পেসারকে হারানোটা বড় ধাক্কা হয়েই এল অস্ট্রেলিয়ার জন্য।
ভারতের বিপক্ষে সবশেষ হোম সিরিজে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন হ্যাজলউড। চোট পাওয়ায় দলের সঙ্গে পার্থে ভ্রমণ করবেন না তিনি। তাঁর বদলি হিসেবে ডাক পাওয়া নেসারের একাদশে জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। মিচেল স্টার্ক ও স্কট বোল্যান্ডের সঙ্গে তৃতীয় পেসার হিসেবে একাদশে থাকতে পারেন ব্রেন্ডন ডগেট। অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম ম্যাচ দিয়ে অভিষেক হতে পারে এই পেসারের।
আগামী ২১ নভেম্বর পার্থের অপটাস স্টেডিয়ামে অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হবে। পরের চার ম্যাচ শুরু হবে ৪,১৭, ২৬ ডিসেম্বর ও ৪ জানুয়ারি।