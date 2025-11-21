ভারতের বিপক্ষে ম্যাচসেরা রিপনের প্রশংসায় মুশফিক

উইকেট নেওয়ার পর রিপন মন্ডলের উল্লাস দেখার মতো। ব্যাটারকে ড্রেসিংরুমে ফেরত পাঠানোর পর হুংকার ছোড়েন তিনি। ভারতের বিপক্ষে আজ নিজেকে পুরোপুরি নিংড়ে দিয়েছেন রিপন মন্ডল। ডেথ ওভারে মাথা ঠান্ডা রেখে বোলিং, সুপার ওভারে ২ উইকেট—চাপের মুহূর্তে দুর্দান্ত বোলিংয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন রিপন।
দোহার ওয়েস্ট এন্ড পার্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ ‘এ’-ভারত ‘এ’। মূল ম্যাচে যখন শেষ ২ ওভারে হাতে ৬ উইকেট নিয়ে ভারত এ ২১ রান দরকার, তখন রিপনকে বোলিংয়ে আনেন অধিনায়ক আকবর আলী। ১৯তম ওভারে ৫ রান খরচ করে রিপন নিয়েছেন ১ উইকেট। ইনিংসের শেষ বলে আকবর আলীর ভুলে ভারতীয় বাঁহাতি ব্যাটার হার্শ দুবে ৩ রান নিয়ে ম্যাচ হয়েছে টাই। এরপর সুপার ওভারে প্রথম ২ বলে ২ উইকেট নিয়ে ভারতকে রানের খাতাই খুলতে দেননি রিপন। সেই ১ রান তাড়া করে জিততেও ১ উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ।
সুপার ওভারের নাটকীয়তায় জিতে বাংলাদেশ উঠে গেছে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের ফাইনালে। মূল ম্যাচে ৪ ওভারে ৩৫ রানে ১ উইকেট, সুপার ওভারে জোড়া উইকেট—অসাধারণ বোলিংয়ে ম্যাচসেরা রিপন ভারতকে হারিয়ে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বলেন,‘অনেক ভালো লাগছে। মন বলছিল আমি পারব। অধিনায়ক আমাকে নিজের শক্তির ওপর ভরসা রাখতে বলেছেন।’ মিরপুর, দোহা দুই জায়গায় আজ খেলেছে বাংলাদেশ। মিরপুরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় দিনের খেলা শেষে মুশফিকুর রহিম ফেসবুকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন রাইজিং স্টার্সের সেমিফাইনালে ভারত বধের নায়ক রিপনকে। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আজ সন্ধ্যায় মুশফিক লিখেছেন, ‘‘সুপার ওভারে ভারত ‘এ’ দলকে হারানোয় বাংলাদেশ ‘এ’ দলকে অভিনন্দন। ফাইনালে উঠেছে। আলহামদুলিল্লাহ। রিপন অসাধারণ খেলেছ তুমি।’
তাসকিন আহমেদ, রুবেল হোসেনদেরও যেন চোখ ছিল বাংলাদেশ ‘এ’-ভারত ‘এ’ দলের সেমিফাইনাল ম্যাচে। টানটান উত্তেজনায় ভরপুর ম্যাচে ভারত বধের পর সামাজিক মাধ্যমে অভিনন্দন বার্তা দিয়েছেন তাঁরাও (তাসকিন-রুবেল)। তাসকিন নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘সুপার ওভারের রোমাঞ্চে ভারতকে হারিয়ে বাংলাদেশ রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠেছে। অভিনন্দন বাংলাদেশ।’ রুবেল ফেসবুকে লিখেছেন, ‘‘অভিনন্দন বাংলাদেশ ‘এ’ দল।’’
রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের প্রথম সেমিফাইনালে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় অধিনায়ক জিতেশ শর্মা। আগে ব্যাটিং পাওয়া বাংলাদেশের স্কোর ১৮ ওভার শেষে ছিল ৬ উইকেটে ১৪৪ রান। ভারতীয় বোলারদের ওপর তাণ্ডব চলে শেষ দুই ওভারে। শেষ ১২ বলে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৫০ রান যোগ করে বাংলাদেশ। ভারতের মূল ম্যাচের ইনিংসে চারটি ক্যাচ মিস করেছে বাংলাদেশ। ৬ ও ১৬ রানে দু্ইবার জীবন পেয়েছেন জিতেশ। নেহাল ওয়াধেরা ও আশুতোষ শর্মার ক্যাচও একবার করে ফেলেছেন বাংলাদেশের ফিল্ডাররা। শেষ পর্যন্ত নাটকীয়তায় ঠাসা ম্যাচটি জিতে যায় আকবর আলীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।