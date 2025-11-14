৪২ বলে ১৪৪ করে রোহিত-পন্তের পাশে সূর্যবংশী

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) সবশেষ আসরে নিজের মারকুটে ব্যাটিং স্বামর্থ্যের প্রমাণ দেন বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ১৪ বছর ৩২ দিন বয়সে গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে ৩৫ বলে ১০১ রান করে আইপিএল ইতিহাসে জায়গা করে নেন এই ব্যাটার। এবার এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার টুর্নামেন্টেও ব্যাট হাতে ঝড় তুললেন সূর্যবংশী। বসেছেন রোহিত শর্মা ও ঋষভ পন্তের পাশে।
টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে মাঠে নামে ভারত ‘এ’ দল। দোহার ওয়েস্ট অ্যান্ড পার্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ২৯৭ রান তোলে তারা। দলকে বিশাল পুঁজি এনে দিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখেন সূর্যবংশী। মাঠ ছাড়ার সময় তাঁর নামের পাশে জ্বলজ্বল করছিল ১৪৪ রান। এই ব্যাটারের ৩২ বলের ইনিংসটা সাজানো ১৫ ছক্কা ও ১১ চারে।
ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে এটা টি-টোয়েন্টিতে যৌথভাবে দ্বিতীয় দ্রুততম শতক। সমান বলে সেঞ্চুরি হাঁকান রোহিত ও পন্ত। দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটি অভিষেক শর্মা ও উর্ভিল প্যাটেলের দখলে। তাঁরা দুজনেই ২৮ বলে সেঞ্চুরি করেছেন।
রেকর্ডের পরিবর্তে সূর্যবংশীর জন্য দিনটা বাজে যেতে পারতো। শূন্য রানেই জীবন পান তিনি। নতুন জীবন পেয়ে এর সঠিক ব্যবহারই করেছেন। তাঁকে আউট করতে না পারার সুযোগ হাতছাড়া করার চড়া মূল্য দিতে হয়েছে আরব আমিরাতের বোলারদের। সূর্যবংশীকে যেন বল করতেই ভয় পাচ্ছিলেন আরব আমিরাতের বোলাররা।
রেকর্ড সেঞ্চুরি করার পথে মাত্র ১৭ বলে ফিফটি করেন সূর্যবংশী। তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারের ঘরে যেতে খেলেন ৩৩ বল। মুহাম্মাদ আরফানের বলে বাউন্ডারি মেরে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন সূর্যবংশী। টি–টোয়েন্টিতে এটাই তাঁর সর্বোচ্চ রানের ইনিংস। স্ট্রাইকরেট ৩৪২।