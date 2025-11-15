৮৩ ইনিংস পর সেঞ্চুরি করে কোহলিকে মনে করালেন বাবর

অপেক্ষা যেন শেষই হচ্ছিল না। যেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেঞ্চুরি করতে ভুলে যাচ্ছিলেন বাবর আজম। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষ হয়েছে এই ব্যাটারের। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওযানডেতে তিন অঙ্কের ঘর স্পর্শ করেন বাবর। সেঞ্চুরির অপেক্ষা ফুরিয়ে বিরাট কোহলিকে স্মরণ করালেন তিনি।
দ্বিতীয় ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কাকে ৮ উইকেটে হারিয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতেছে পাকিস্তান। ম্যান ইন গ্রিনদের সিরিজ জয়কে পাশ কাটিয়ে এদিন আলোচনায় উঠে এসেছে বাবরের সেঞ্চুরি। রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সফরকারী দলের দেওয়া ২৮৯ রান তাড়া করতে নেমে ১০২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন সাবেক অধিনায়ক। ৮৩ ইনিংস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শতকের দেখা পেলেন বাবর।
এর আগে সর্বশেষ ২০২৬ সালের আগস্টে নেপালের বিপক্ষে ১৩১ বলে ১৫১ রানের ইনিংস খেলেছিলেন বাবর। এরপর প্রায় ২৭ মাস ও ৮৩ ইনিংসের অপেক্ষার পর সেঞ্চুরির দেখা পেলেন তিনি। দল জেতানোর পথে ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন বাবর। কাকতালীয়ভাবে তাঁর মতো একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল কোহলির। ২০১৯ সালের নভেম্বর থেকে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোনো সেঞ্চুরির দেখা পাননি ভারতের সাবেক অধিনায়ক।
এটা বাবরের ২০তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি। এ জন্য ১৩৬ ইনিংস ব্যাট করেছেন সময়ের সেরা ব্যাটারদের একজন। এই সংস্করণে বাবরের চেয়ে কম ইনিংস ব্যাট করে ২০ সেঞ্চুরি করেছেন আর মাত্র দুজন—হাশিম আমলা (১০৮ ইনিংস) ও কোহলি (১৩৩ ইনিংস)।
ওয়ানডেতে পাকিস্তানের যৌথভাবে সেঞ্চুরির মালিক বনে গেলেন বাবর। ২০ সেঞ্চুরি নিয়ে এত দিন এককভাবে শীর্ষে ছিলেন সাঈদ আনোয়ার। পাকিস্তানের মাটিতে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ আট সেঞ্চুরির দেখা পেলেন বাবর। ৭ সেঞ্চুরি করা মোহাম্মদ ইউসুফকে ছাড়িয়ে গেলেন তিনি।