প্রথম ম্যাচেই বাংলাদেশকে চ্যালেঞ্জ জানাল আফগানিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    

২৮৭ রান করেছে আফগানিস্তান।

অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। দুবাইয়ের আইসিসি ক্রিকেট একাডেমিতে আগে ব্যাট করে ২৮৭ রান তোলেছে আফগানরা। জিততে হলে এই চ্যালেঞ্জ টপকাতে হবে বাংলাদেশকে। এজন্য দায়িত্ব নিয়ে ব্যাট করতে হবে জাওয়াদ আবরার, আজিজুল হাকিম তামিম, সামিউন বাশির রাতুলদের। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান লড়াই ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

যুব এশিয়া কাপ

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান

সরাসরি, বেলা ১১ টা

টি স্পোর্টস

বিগ ব্যাশ

ফাইনাল

হোবার্ট-পার্থ

সরাসরি, বেলা ২টা ১০ মি.

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

আইএল টি-টোয়েন্টি

আবুধাবি-দুবাই

সরাসরি, রাত সাড়ে ৮ টা

টি স্পোর্টস

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

চেলসি-এভারটন

সরাসরি, রাত ৯ টা

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

লিভারপুল-ব্রাইটন

সরাসরি, রাত ৯ টা

বার্নলি-ফুলহাম

সরাসরি, রাত সাড়ে ১১ টা

আর্সেনাল-উলভস

সরাসরি, রাত ২ টা

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

