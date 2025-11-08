কুয়েতের পর আমিরাতের কাছেও হারল ভারত

পাকিস্তানকে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ২ রানে হারিয়ে এবারের হংকং সিক্সেসে শুরুটা দারুণ করেছিল ভারত। কিন্তু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে জয়ের পর টুর্নামেন্টে জিততেই পারছে না। কুয়েতের কাছে হেরে বিদায়ঘণ্টা বেজে গেল দিনেশ কার্তিকের নেতৃত্বাধীন ভারতের।
মংকং মিশন রোড স্টেডিয়ামে আজ সকালে ভারত-কুয়েত ম্যাচটি ছিল কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াই। সেই লড়াইয়ে ভারত ২৭ রানে হেরে শেষ আটের আগেই বিদায় নিয়েছে। তাতে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট কাটল কুয়েত। আর পরাজিত ভারত নেমে গেছে বোল পর্বে। সেখানেও হেরেছে কার্তিকের দল। এবার ভারতকে হারিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত।
র্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে সাধারণত দলগুলোর পারফরম্যান্স বিচার করা হলেও ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমে গেলে সেটা আর বোঝার উপায় নেই। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া কুয়েত নির্ধারিত ৬ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে করেছে ১০৬ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৮ রান করে অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক ইয়াসিন প্যাটেল। জয়ের লক্ষ্যে নেমে ৫.৪ ওভারে ৭৯ রানে গুটিয়ে যায় ভারত। ৯ বলে ১ চার ও ৩ ছক্কায় ভারতের ইনিংস সর্বোচ্চ ২৬ রান করেন অভিমন্যু মিথুন। আউট হওয়ার আগে ষষ্ঠ ওভারের প্রথম তিন বলে তিন ছক্কা মেরেছিলেন মিথুন।
২৭ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন কুয়েত অধিনায়ক ইয়াসিন। ১৪ বলে ২ চার ও ৮ ছক্কায় করেছেন ৫৮ রান। বোলিংয়ে ২ ওভারে ২৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ২টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে আফগানিস্তান-কুয়েত কোয়ার্টার ফাইনাল। আর বোল পর্বে নেমে যাওয়া ভারতকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারত ৬ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৭ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫০ রান করেন অভিমন্যু মিথুন। সেই রান তাড়া করতে নেমে ৫.৫ ওভারে ২ উইকেটে ১১১ রান তুলে ফেলে আরব আমিরাত।