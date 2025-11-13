রান পাহাড়ের দিকে ছুটছে বাংলাদেশ

সিলেট টেস্টের দ্বিতীয় দিনটা স্বপ্নের মতো পার করেছে বাংলাদেশ। ৩৩৮ রানে ১ উইকেট হারিয়ে দিনের খেলা শেষ করেছিল স্বাগতিকেরা। গতকালই ৫২ রানের লিড পেয়েছিল নাজমুল হোসেন শান্তর দল। তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনে সে লিড বেড়ে দেড়শোর কোটা ছাড়িয়েছে। তবে এই সেশনটা কথা বলেনি বাংলাদেশের হয়ে। ৩ উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ।
দ্বিতীয় দিন ব্যাট হাতে বাংলাদেশের দাপটের অগ্রনায়ক মাহমুদুল হাসান জয়। ডাবল সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়ে ১৬৯ রানে অপরাজিত ছিলেন এই ওপেনার। তাঁর সঙ্গী মুমিনুল হক ৮০ রান নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করেন। দিনের শুরুতেই হতাশ করেন দুজন। আগের দিনের থেকে আর মাত্র ২ রান করে ফেরেন জয়। ১৪ চার ও ৪ ছক্কায় সাজানো তাঁর ১৭১ রানের ইনিংস। অল্প সময়ের মধ্যে মুমিনুলও বিদায় নেন। সাজঘরে হাঁটার আগে ৮২ রান করেন সাবেক অধিনায়ক। ডাবল সেঞ্চুরি ও সেঞ্চুরি কাছ থেকে ফেরায় দিনটা আক্ষেপ হয়েই থাকল তাঁদের জন্য।
জয় ও মুমিনুলের বিদায়ের পর চতুর্থ উইকেটে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন শান্ত ও মুশফিকুর রহিম। জমে গিয়েছিল এই জুটি। ওয়ানডে মেজাজে ব্যাট চালিয়ে ফিফটি তুলে নেন শান্ত। মুশফিকও করছিলেন সাবলীল ব্যাটিং। কিন্তু দুজনের ৭৯ রানের জুটি ভাঙেন ম্যাথু হামফ্রিস। তাঁর করা ১০৬তম ওভারে দারুণ এক ডেলিভারিতে অ্যান্ড্রু বলবার্নির হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন মুশফিক। ২৩ রান করেন এই ব্যাটার।
লিটন দাসকে নিয়ে সেশনের বাকি সময় পর করে মধ্যাহ্ন বিরতিতে গেছেন শান্ত। প্রথম সেশনে ৪ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রহ ৪৪৭ রান। ১৬১ রানের লিড পেয়েছে স্বাগতিকরা। শান্ত ৬১ ও লিটন ১৯ রান নিয়ে দ্বিতীয় সেশনে ব্যাট করতে নামবেন।