হোম > খেলা > ক্রিকেট

বাংলাদেশ কোচের চোখে মুশফিক কিংবদন্তি

ক্রীড়া ডেস্ক    

সংবাদ সম্মেলনে মুশফিককে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন সিমন্স। ছবি: বিসিবি

বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে একশো টেস্টে মাঠে নামার অপেক্ষায় মুশফিকুর রহিম। তার আগে এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে শুভকামনা জানাচ্ছেন ভক্ত থেকে শুরু করে সতীর্থ ও কোচিং স্টাফের সদস্যরা। এই তালিকায় আছেন বাংলাদেশের প্রধান কোচ ফিল সিমন্সের নাম। প্রশংসায় বাকিদের থেকে একধাপ এগিয়ে থাকলেন তিনি। মুশফিককে কিংবদন্তি মনে করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক ক্রিকেটার।

২০০৫ সালে লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টেস্ট অভিষেক হয় মুশফিকের। অনেক চড়াই-উৎরাই পার করে এবার শততম টেস্টের দ্বারপ্রান্তে তিনি। ৯৯ টেস্টে করেছেন ৬৩৫১ রান। ব্যাটিং গড় ৩৮.০২। ২৭ ফিফটির বিপরীতে সেঞ্চুরি করেছেন ১২ টি। বাংলাদেশের একমাত্র ব্যাটার হিসেবে তিনটি ডাবল সেঞ্চুরি আছে তাঁর নামের পাশে।

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট সামনে রেখে আজ সংবাদ সম্মেলনে আসেন সিমন্স। মুশফিককে নিয়ে করা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘মুশফিকের পেশাদারিত্ব এবং লম্বা সময় ধরে দেশের হয়ে প্রতিনিধত্ব করাটা প্রশংসার দাবিদার। ১০০ টেস্ট ম্যাচ খেলতে হলে আপনাকে লম্বা সময় ধরে খেলতে হবে। একটা সময় বাংলাদেশ বছরে খুব বেশি টেস্ট খেলতো না। তাঁর মানে এটার জন্য লম্বা একটা সময় নিয়েছে এবং অবশ্যই আমাদের এটির প্রশংসা করতে হবে। আমি তাঁর সঙ্গে অল্প সময় কাজ করেছি। তবে এটা বুঝতে পেরেছি মুশফিকের পেশাদারিত্ব অনেক বেশি। কালকে যখন উপলক্ষ্যটা আসবে তখন সেটা দেখে আমি খুব খুশি হবো।’

লম্বা সময় ধরে টানা পারফর্ম করে আসায় মুশফিকের প্রতি মুগ্ধ সিমন্স, ‘মুশফিক অবশ্যই একজন কিংবদন্তি। আমি মনে করি, টেস্ট ক্রিকেটে তার মতো এতগুলো ডাবল সেঞ্চুরি খুব বেশি খেলোয়াড় করতে পারেনি। সে বহু বছর ধরে পারফর্ম করে আসছে, যা প্রায় ২০ বছরের মতো। তাই তাকে কিংবদন্তি হতেই হবে, কারণ তার এই দীর্ঘস্থায়ীত্ব এবং পারফরম্যান্স তাকে সেই পর্যায়ে নিয়ে গেছে।’

পেশাদারিত্বের কারণেই মুশফিক এই পর্যায়ে আসতে পেরেছেন বলে মনে করেন বাংলাদেশ কোচ, ‘মুশফিকের সাফল্যের রহস্য হচ্ছে তাঁর পেশাদারিত্ব। নিজেকে কীভাবে পরিচালনা করা হবে, উন্নতির জন্য কোন ধরনের কাজ করা দরকার এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সফল হওয়ার জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া হলো সেটাই আসল। একটু পেছন ফিরে তাকালে দেখবেন সে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সফল হয়েছে এবং সেটাই তাঁকে এখানে এনেছে। কিন্তু যাঁরা ১০০ বা ১৫০ টেস্ট খেলেছে তাঁদের সবার মধ্যে ভালো করার প্রচেষ্টা ছিল। এটা মুশফিকের মাঝেও আছে।’

সম্পর্কিত

শ্রীলঙ্কা ম্যাচে আইসিসির কঠোর শাস্তি পেলেন বাবর আজম

দলের জন্য শতভাগ উজাড় করে দিয়েছেন, সালাহ উদ্দীন প্রসঙ্গে সিমন্স

শততম টেস্টের আগে মুশফিককে নিয়ে তামিমের আবেগঘন বার্তা

সফরের মাঝপথে পাকিস্তান ছাড়ছেন দুই লঙ্কান ক্রিকেটার, কারণ কী

এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে এক পা দিয়ে রাখল বাংলাদেশ

হঠাৎ কেন পাকিস্তান ছাড়ছেন দুই লঙ্কান ক্রিকেটার

অবশেষে শ্রীলঙ্কায় হলো ভারত-পাকিস্তানের ‘সেই সমস্যার সমাধান’

জয়ের অপেক্ষা ফুরাল ময়মনসিংহের

শততম টেস্ট খেলতে যাওয়া মুশফিকের পেশাদারত্বর প্রশংসায় আইরিশ কোচ

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বিতর্কিত আম্পায়ারিংকে ‘তামাশা’ বলছেন জুনায়েদ খান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা