৪৪ মাস পর জয়ের সেঞ্চুরি, সিলেটে ছুটছে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    

টেস্ট ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি পেলেন জয়। ছবি: বিসিবি

জর্ডান নিলের লাফিয়ে ওঠা বল কাট করলেন মাহমুদুল হাসান জয়। গালি অঞ্চল থেকে দ্রুতগতিতে বল সীমানা অতিক্রম করায় সিলেট স্টেডিয়ামের ডাগআউট থেকে করতালি দিচ্ছিলেন জয়ের সতীর্থরা। করতালি দেওয়ার উপলক্ষ যে জয়ের সেঞ্চুরি, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৯০ বলে সেঞ্চুরি করে জয় হেলমেট খুললেন। ব্যাট ওপরে তুলে সতীর্থ ও দর্শকদের অভিনন্দনের জবাব দিয়েছেন। টেস্ট ক্যারিয়ারে এটা তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে প্রথম সেঞ্চুরি তিনি পেয়েছিলেন ২০২২ সালের মার্চে। ৪৪ মাস আগে ডারবানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩২৬ বলে ১৫ চার ও ২ ছক্কায় ১৩৭ রানের ইনিংস খেলেছিলেন জয়।

