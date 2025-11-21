সাকিবের সঙ্গে তুলনা কেন বারবার হচ্ছে, বুঝতে পারেন না তাইজুল

তাইজুল ইসলামের অফ স্টাম্প বরাবর রিভার্স সুইপ করেছেন ম্যাথু হামফ্রিজ। ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ডাইভ দিয়ে ক্যাচ ধরেছেন সৈয়দ খালেদ আহমেদ। তাতে আয়ারল্যান্ডের ইনিংস শেষ হওয়ার পাশাপাশি সাকিব আল হাসানের সঙ্গে রেকর্ড বইয়ে নাম উঠে গেছে তাইজুলের। মিরপুরে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে তাইজুলের কাছে সাকিবের প্রশ্ন এসেছে বারবার।
২৪৬ উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের জার্সিতে টেস্টে যৌথভাবে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী এখন সাকিব ও তাইজুল। আজ সাকিবের রেকর্ডে ভাগ বসানোর পরই যে তাঁর সঙ্গে তাইজুলের তুলনা প্রথমবারের মতো হচ্ছে, ব্যাপারটা তা নয়। সাকিব-তাইজুলের তুলনা চলছে অনেক দিন ধরেই। মিরপুরে আজ বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে তাইজুল আসার পর সাকিবের রেকর্ডের প্রসঙ্গ এসেছে। তাইজুল বলেন, ‘তাইজুল তো তাইজুলের জায়গাতেই আছে। এখন এই প্রশ্নগুলো আমার কাছে বারবার আসে কী কারণে, এটা আমিও জানি না। কারণ, আমাদের আগে যাঁরা সিনিয়র ভাইয়েরা ছিলেন, যাঁরা আমাদের সঙ্গে অনেক দিন খেলছেন, আপনি যখন সিনিয়র ক্রিকেটার হবেন, আসলে দলকে টিমকে দেওয়ার জন্য অনেক কিছু থাকে। সেটা হলো জুনিয়রদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন বা সিনিয়রদের একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলতে পারেন। আসলে এতে জুনিয়রদের অনেক উপকার হয়।’
২০১৪ সালে অভিষেকের পর তাইজুল এখন পর্যন্ত খেলেছেন ৫৭ টেস্ট। যার মধ্যে সাকিব-তাইজুল এক সঙ্গে খেলেছেন ২৬ টেস্ট। এই ২৬ টেস্টে তাইজুল পেয়েছেন ৯৪ উইকেট। তবে ২০১৭ সালের পর থেকে সাকিব টেস্টে অনিয়মিত হয়ে পড়েছেন। ২০১৭ থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ৬১ টেস্টের মধ্যে ২৭ ম্যাচে একাদশে ছিলেন সাকিব। সবশেষ ২০২৪ সালে ভারতের বিপক্ষে কানপুর টেস্টের পর বাংলাদেশের জার্সিতে এই তারকা অলরাউন্ডারকে আর দেখাই যায়নি।
একটা সময় সাকিব যে ক্রিকেটের তিন সংস্করণেই বিশ্বের এক নম্বর অলরাউন্ডার ছিলেন, সেটা আজ মনে করিয়ে দিয়েছেন তাইজুল। মিরপুরে দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শেষে তাইজুল বলেন, ‘আপনি যখন জাতীয় দলে খেলবেন, তখন আপনাকে সব সময় পারফর্ম করতে হবে। এটা হচ্ছে পারফরম্যান্সের জায়গা। সাকিব ভাই যত দিন ছিলেন, বাংলাদেশ দলকে অনেক কিছু দিয়েছেন এবং তিনি অনেক দিন বিশ্বের এক নম্বরে ছিলেন। আসলে একটা মানুষ তো এক নম্বর স্থানে এমনি এমনি উঠতে পারেন না। অবশ্যই তাঁর মধ্যে তেমন কিছু ছিল। সেরকম গুণ ছিল।’
তামিম ইকবাল, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। মাশরাফি বিন মর্তুজা ২০২০ সালের পর আর বাংলাদেশের জার্সিতে খেলেননি। সাকিব সবশেষ খেলেছেন গত বছরের অক্টোবরে। মুশফিকুর রহিম শুধু টেস্টই খেলছেন। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে মুশফিকের পর অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের কথা বললে তাইজুল, মুমিনুল এগিয়ে থাকবেন। মুশফিক খেলছেন শততম টেস্ট। মুমিনুল, তাইজুলের এটা ৭৫ ও ৫৭ টেস্ট।
তাইজুলের মতে টিকে থাকতে হলে পারফর্ম করতে হবে। সাকিব-মুশফিকদের প্রসঙ্গ এনে তাইজুল আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘আমার কাছে মনে হয় যে সাকিব ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা এই জিনিসটা পেয়েছি যে আমাদের যারা জুনিয়র এসেছে বা যারা অনেকদিন ধরে খেলছে, তাদের কাছ থেকে অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা পেয়েছে। সাকিব ভাই, মুশফিক ভাই, তামিম ভাই, রিয়াদ ভাই যাঁরাই ছিলেন আরকি। যখন সবার সঙ্গে সবার বন্ধন ভালো থাকবে, দল ভালো থাকবে। আমার কাছে মনে হয় যে যাঁরা সিনিয়র ছিলেন, তাঁরাই কাজটা করছেন। একটা নাম তখনই উঠে আসবে, যখন আপনি পারফর্ম করবেন। আমার কাছে আসল ব্যাপার এটাই যে আমি পারফর্ম করছি। যখন পারফরম্যান্স থাকবে না, হয়তোবা আমার নামটাও আসবে না।’
টেস্টে সাকিবকে ছাড়িয়ে যেতে তাইজুলের দরকার কেবল ১ উইকেট। মিরপুর টেস্টেই তাইজুলের বাংলাদেশের পক্ষে টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ক্যারিয়ারে কত দূর যেতে চান, কত উইকেট পেতে চান, সে প্রসঙ্গে তাইজুল বলেন, ‘আসলে প্রত্যেকটা ক্রিকেটারের একটা লক্ষ্য থাকে যে আমি জাতীয় দলে খেলব। কিন্তু জাতীয় দলে খেলার পর কতদূর যাব, হয়তোবা অনেকের লক্ষ্য থাকে। তো আমার ব্যক্তিগতভাবে এমন লক্ষ্য ছিল না যে এখানে শেষ করব বা এই পর্যন্ত যাব। চেষ্টা করব যত দূর যেতে পারি। অনেক দূর পর্যন্ত খেলব, এরকম স্বপ্ন তো সবারই থাকে। আমাকে যদি আল্লাহ ৭০০ উইকেট দেন, ৭০০ টাই চাইব ইনশা আল্লাহ।’