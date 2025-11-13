লঙ্কান ক্রিকেটারদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন, বদলে গেল ত্রিদেশীয় সিরিজের ভেন্যু

সিরিজের মাঝপথে পাকিস্তান ছাড়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভির সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেয় সফরকারী দল। এদিকে নিরাপত্তার বিষয় মাথায় রেখে শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়েকে নিয়ে অনুষ্ঠেয় ত্রিদেশীয় সিরিজের ভেন্যুতে পরিবর্তন এনেছে পিসিবি।
পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে বর্তমানে ইসলামাবাদে অবস্থান করছে শ্রীলঙ্কা দল। শহরটিতে গত মঙ্গলবার আত্মঘাতি বোমা হামলা চালানো হয়। সেই ভয়ে সিরিজ শেষ না করেই পাকিস্তান ছেড়ে দেশে ফিরতে চেয়েছিলেন সফরকারী দলের বেশকিছু ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফদের কয়েকজন। অনিশ্চয়তার মাঝে তাঁদের সঙ্গে আজ দেখা করেন নাকভি।
একাধিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, টিম হোটেল শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার এবং সাপোর্টা স্টাফের সদস্যদের সঙ্গে প্রায় ৯০ মিনিট কথা বলেন নাকভি। পিসিবি প্রধান এবং পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সবাইকে পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দেন। অবশেষে দীর্ঘ আলাপের পর পাকিস্তান ছাড়তে চাওয়া ৮ লঙ্কান ক্রিকেটারকে রাজি করাতে পেরেছেন তিনি। এরপর নাকভি অতিথি দলের ক্রিকেটারদের পরিবারের সদস্যদের পাকিস্তান গিয়ে ম্যাচ দেখার আমন্ত্রণ জানান। সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করায় লঙ্কান ক্রিকেটারদের পাশাপাশি দেশটির ক্রিকেট বোর্ডকে (এসএলসি) ধন্যবাদ জানান নাকভি।
এর আগে বোমা হামলার পর শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা পাকিস্তান ছাড়তে চাইলে তাঁদের হুশিয়ার করে দেয় এসএলসি। অনুমতি ছাড়া পাকিস্তান থেকে ফিরলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেয় লঙ্কান ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। ক্রিকেটাররা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করায় বিষয়টি নিয়ে আর কোনো জটিলতা থাকল না। পরিবর্তিত সূচিতে আগামী ১৪ ও ১৬ নভেম্বর সিরিজে শেষ ম্যাচ দুটি মাঠে গড়াবে।
এই সিরিজ শেষে শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়েকে নিয়ে একটি ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। নিরাপত্তা ইস্যুতে ফের যেন কোনো প্রশ্ন না উঠে, তাই তিন দলের সিরিজটির ভেন্যু পরিবর্তন করেছে পিসিবি। সবগুলো ম্যাচ হবে রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। সেই সঙ্গে সূচিতেও পরিবর্তন এনেছে পিসিবি।
বিবৃতিতে পিসিবি জানিয়েছে, ‘শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটর বোর্ডের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শের পর ত্রিদেশীয় সিরিজের ভেন্যু এ সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে।’