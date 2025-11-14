কলকাতায় টেস্ট প্রত্যাবর্তনের দিনটা রাঙালেন বুমরা

৬ বছর পর টেস্ট ফিরল কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। এর আগে সবশেষ ২০১৯ সালের নভেম্বরে ভেন্যুটিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে গোলাপি বলের টেস্ট খেলেছিল ভারত। লম্বা বিরতির পর ইডেন গার্ডেন্সে লম্বা দৈর্ঘ্যের ক্রিকেট ফেরার দিনে উন্মাদনার কমতি ছিল না ভক্তদের। প্রথম দিনের খেলা শেষে সব উন্মাদনার মধ্যমণি হয়ে থাকলেন যশপ্রীত বুমরা।
এই পেসারের আগুনে বোলিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ইডেন গার্ডেন্স টেস্টের প্রথম দিনটা নিজেদের করে নিয়েছে ভারত। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৫৯ রানে গুটিয়ে গেছে প্রোটিয়ারা। সফরকারী দলের শুরুটা ভালোই হয়েছিল। উদ্বোধনী জুটিতে ৫৭ রান তোলেন দক্ষিণ আফ্রিকার দুই ওপেনার এইডেন মার্করাম ও রায়ান রিকেলটন। কিন্তু সকালের সূর্য যে সব সময় দিনের পূর্বাভাস দেয় না সেটারই প্রমাণ দক্ষিণ আফ্রিকার এই ইনিংস।
২৩ রান করা রিকেলটনকে ফিরিয়ে এই জুটি ভাঙেন বুমরা। আরেক ওপেনার মার্করামের উইকেটও নেন তিনি। দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে ফেরার আগে ৩১ রান করেন বর্তমান সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সেরা ব্যাটারদের একজন। বুমরার জোড়া ধাক্কার পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে অতিথিরা। দলের বিপদের দিনে ইনিংস বড় করতে ব্যর্থ হন উইয়ান মুল্ডার, টনি ডি জর্জিরা। দুজনেই বিদায় নেন সমান ২৪ রান করে। হতাশ করেন টেম্বা বাভুমা। ৩ রান করেন অধিনায়ক। এছাড়া কাইল ভারানে ১৬ ও ট্রিস্টান স্টাবসের ব্যাট থেকে আসে ১৫ রান। দুই ওপেনারের পর জর্জি, সাইমন হারমার ও কেশভ মহারাজকেও ফেরান বুমরা। ৫ উইকেট নেওয়ার পথে তাঁর খরচ ২৭ রান। মোহাম্মদ সিরাজ ও কুলদীপ যাদব নেন দুটি করে উইকেট।
জবাব দিতে নেমে মার্কো জানসেনের শিকার হয়ে দলীয় ১৮ রানেই বিদায় নেন যশস্বী যয়সওয়াল। ১২ রান করেন এই ওপেনার। দিনের শেষ অংশে আর কোনো উইকেট হারায়নি স্বাগতিকেরা। প্রথম দিন শেষে তাদের সংগ্রহ ৩৭ রান। লোকেশ রাহুল ১৩ ও ওয়াশিংটন সুন্দর ৬ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন।