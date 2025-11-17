অবশেষে শ্রীলঙ্কায় হলো ভারত-পাকিস্তানের ‘সেই সমস্যার সমাধান’

রাজনৈতিক কারণে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তপ্ত সম্পর্ক অনেক দিন ধরেই। এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের পর সামরিক সংঘাতে জড়ায় দুই রাষ্ট্র। যার প্রভাব ক্রিকেটের ওপরে অনেক বাজেভাবে পড়েছে। সেপ্টেম্বরে ছেলেদের এশিয়া কাপ, অক্টোবরে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর কাতারে রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টেও দুই দলের ক্রিকেটাররা করমর্দন করেননি।
শ্রীলঙ্কায় দৃষ্টিহীন নারী ক্রিকেটারদের নিয়ে চলছে টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। কাতুনায়েকের বিওআই ক্রিকেট গ্রাউন্ডে গতকাল মুখোমুখি হয়েছে ভারত-পাকিস্তান। টসের সময় দুই দলের অধিনায়কেরা যখন হাত মেলাননি, তখন মনে হচ্ছিল একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হবে। কিন্তু ম্যাচ শেষে দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। দুই দলের ক্রিকেটাররা হাত মিলিয়েছেন। প্রতিপক্ষ ক্রিকেটারকে অনেকে আবার জড়িয়েও ধরেছেন। শুধু হাত মেলানোই নয়। ম্যাচ শেষে একই বাসে চড়ে হোটেল থেকে মাঠে গিয়েছিল দুই দল।
সেপ্টেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ছেলেদের এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হয়েছিল তিনবার। তবে কোনোবারই টসের সময় পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আঘার সঙ্গে ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব হ্যান্ডশেক করেননি। এমনকি কোনো ম্যাচেই দুই পক্ষের ক্রিকেটাররা একে অন্যের সঙ্গে হাত মেলাননি। কলম্বোতে এরপর নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপেও ভারতীয় অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌর ও পাকিস্তান অধিনায়ক ফাতিমা সানা করমর্দন করেননি। গতকাল দোহায় রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে ভারত ‘এ’ অধিনায়ক জিতেশ শর্মা ও পাকিস্তান শাহিনসের অধিনায়ক ইরফান খান নিয়াজি করমর্দন করেননি।
রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে করমর্দন না করলেও ম্যাচে ভারত ‘এ’ দলকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে পাকিস্তান। ভারত ১৯ ওভারে ১৩৬ রানে গুটিয়ে যায়। পাকিস্তান সেই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১৩.২ ওভারে ২ উইকেটে ১৩৬ রান করেছে। ৮ উইকেটের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন পাকিস্তান অলরাউন্ডার মাজ সাদাকাত। ৪৭ বলে ৭ চার ও ২ ছক্কায় ৭৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন। ৩ ওভারে ১২ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। দুই ওভার মেডেন দিয়েছেন।