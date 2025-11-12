১৫ মিনিটের মধ্যে আয়ারল্যান্ডের খেলা শেষ করে দিল বাংলাদেশ

সিলেটে গতকাল আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে শুরু হওয়া প্রথম টেস্টের প্রথম সেশনে মুড়ি-মুড়কির মতো ক্যাচ ফেলেছিল বাংলাদেশ। প্রথম দিনের লাঞ্চের আগে আয়ারল্যান্ডের কেবল ১ উইকেট ফেলতে পেরেছিল নাজমুল হোসেন শান্তর দল। তবে আজ দ্বিতীয় দিনের সকালে বাংলাদেশের সামনে ১৫ মিনিটও টিকল না আইরিশরা।
নির্ধারিত সময় আজ সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিলেট টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা। আয়ারল্যান্ডের বাকি ছিল ২ উইকেট। আইরিশদের শেষ ২ উইকেট ভাগাভাগি করে নিয়েছেন হাসান মাহমুদ ও তাইজুল ইসলাম। দ্বিতীয় দিনে সকাল ৯টা ৪৪ মিনিটেই গুটিয়ে গেল সফরকারীরা।
প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ২৭০ রানে আজ দ্বিতীয় দিনে খেলতে নামে আয়ারল্যান্ড। সফরকারীদের নামের পাশে তখন ৯০ ওভার। দিনের প্রথম ওভার বোলিংয়ে আসা হাসানকে দুটি চার মেরেছেন ব্যারি ম্যাকার্থি। তবে আক্রমণাত্মক শুরুর ইঙ্গিত দিয়েও পরের ৮ বলের মধ্যে শেষ ২ উইকেট হারিয়ে ফেলেছে আইরিশরা। ৯২তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ম্যাথু হামফ্রিজকে (০) এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেছেন তাইজুল। সেই ওভারে ক্রেগ ইয়াং একটা ছক্কা মেরেছেন। যা ছিল আয়ারল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের শেষ বাউন্ডারি। এরপর ৯৩তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ম্যাকার্থিকে (৩১) বোল্ড করে সফরকারীদের ইনিংসের ইতি টানেন হাসান মাহমুদ।
৯২.২ ওভারে ২৮৬ রানে গুটিয়ে যাওয়া আয়ারল্যান্ডের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৬০ রান করেন পল স্টার্লিং। ৭৬ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৯ চার। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫৯ রান করেন ক্যাড কারমাইকেল। বাংলাদেশের মেহেদী হাসান মিরাজ ২৩ ওভারে ৫০ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন হাসান মাহমুদ, হাসান মুরাদ ও তাইজুল। নাহিদ রানা পেয়েছেন ১ উইকেট। টস জিতে আয়ারল্যান্ড সিলেট টেস্টে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।