শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটারদের রাজকীয় ডিনার করালেন পাকিস্তান অধিনায়ক, মুগ্ধ রাজা

বোমা হামলার আতঙ্কে পাকিস্তান ছাড়তে চাইলেও সেটা করতে পারেননি শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ও ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য খেলতে পাথুম নিশাঙ্কা-ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাদের থেকেই যেতে হলো পাকিস্তানে। এরই মধ্যে জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটাররাও এসে পৌঁছালেন পাকিস্তানে। সবাইকে নিয়ে উপলক্ষ্যটা রাঙালেন পাকিস্তানের ওয়ানডে অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি।
ইসলামাবাদে গত রাতে একটি ছাদখোলা রেস্তোরাঁয় রাজকীয় নৈশভোজের আয়োজন করেছেন শাহিন। পাকিস্তানের ওয়ানডে অধিনায়ক এই নৈশভোজের আয়োজন করেছেন সফরকারী দুই দল শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটারদের নিয়ে। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, হাসারাঙ্গা, চামিরা, নিশাঙ্কা খাওয়ার পাশাপাশি খোশগল্প করছেন। সালমান আলী আঘা, হারিস রউফ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়ররা আড্ডায় মেতেছেন শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটারদের সঙ্গে। রাজাকে এক ক্রিকেটারের সঙ্গেও আলিঙ্গন করতে দেখা গেছে।
Thank you @iShaheenAfridi for hosting @ZimCricketv players for the dinner.— Sikandar Raza (@SRazaB24) November 15, 2025
Much appreciated brother.
We had a great time socializing with all the players.#Alhamdulliah #triseries pic.twitter.com/i8QZP8qbqy
শাহিনের এমন আতিথেয়তায় মুগ্ধ সিকান্দার রাজা সামাজিক মাধ্যমে প্রশংসামূলক পোস্ট দিয়েছেন। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে ৪১ সেকেন্ডের এক ভিডিও পোস্ট করে রাজা লিখেছেন, ‘জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটারদের ডিনারে আমন্ত্রণ করার জন্য শাহিন শাহ আফ্রিদিকে ধন্যবাদ। দারুণ আয়োজন করেছ। ক্রিকেটাররা এক জায়গায় একত্রিত হয়েছি। দারুণ সময় কেটেছে।’ রাজকীয় ডিনারে পাকিস্তানের ঐতিহ্যবাহী অনেক খাবার ছিল। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে নান, কাবাবসহ আরও অনেক ধরনের খাবার দেখা গেছে। সঙ্গে কোমল পানীয় তো ছিলই।
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে এখন চলছে রাওয়ালপিন্ডিতে। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া শ্রীলঙ্কা কোনো উইকেট না হারিয়ে করেছে ৩৫ রান। পরশু দ্বিতীয় ওয়ানডেতে শাহিন অসুস্থ থাকায় খেলতে পারেননি। সেই ম্যাচে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সালমান আলী আঘা। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৮ উইকেটে জিতে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিশ্চিত করে ফেলেছে পাকিস্তান। লঙ্কানরা আজ নেমেছে ধবলধোলাই এড়ানোর মিশনে। শাহিনও এই ম্যাচে ফিরলেন অধিনায়ক হয়ে।
আগের সূচি অনুযায়ী ১৭ নভেম্বর শুরু হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ। কিন্তু পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে সিরিজ পিছিয়ে যাওয়ায় পরিবর্তন আসে ত্রিদেশীয় সিরিজের সূচিতেও। রাওয়ালপিন্ডিতে পরশু পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ত্রিদেশীয় সিরিজ। টি-টোয়েন্টি সংস্করণে হতে যাওয়া এই ত্রিদেশীয় সিরিজের সব ম্যাচই হবে রাওয়ালপিন্ডিতে। জিম্বাবুয়েকে নেতৃত্ব দেবেন সিকান্দার রাজা।