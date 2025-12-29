প্রয়াত জাকির পরিবর্তে নতুন কোচ নিল ঢাকা

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে পরশু হার্ট অ্যাটাক করে না ফেরার দেশে চলে যান মাহবুব আলী জাকি। এবারের বিপিএলে তিনি ছিলেন ঢাকা ক্যাপিটালসের সহকারী কোচের দায়িত্বে। জাকি চলে যাওয়ায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন আশিকুর রহমান মজুমদার।
এক বিবৃতিতে আজ আশিকুরকে সহকারী কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে। ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের দল প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের কোচ ছিলেন তিনি। জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) বরিশাল বিভাগের সহকারী কোচের দায়িত্বও পালন করেছেন। পরশু রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে ম্যাচের আগে মাঠে তাসকিন আহমেদ, শামীম হোসেন পাটোয়ারীর সঙ্গে অনুশীলন করছিলেন জাকি। ম্যাচের ঠিক আগে হার্ট অ্যাটাক করলে অ্যাম্বুলেন্সও চলে এসেছিল মাঠে। হাসপাতালে দ্রুত নেওয়ার পরও বাঁচানো যায়নি জাকিকে।
সিলেট স্টেডিয়ামে পরশু রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-ঢাকা ক্যাপিটালস ম্যাচ হয়েছিল জাকির জানাজা। মুশফিকুর রহিমকে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা গিয়েছিল। কেঁদেছেন শরীফুল ইসলাম, শামীমরাও কেঁদেছিলেন। জাকির সঙ্গে মুশফিকের সম্পর্কটা ২৫ বছরের। অনূর্ধ্ব ১৯ দল, হাই পারফরম্যান্স (এইচপি), একাডেমি থেকে জাতীয় দল—সব জায়গাতেই প্রয়াত এই কোচ ছিলেন মুশফিকের অভিভাবকের মতো। দেশের নামকরা সব ক্রিকেটারের বিপদের দিনে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন জাকি। তাঁর মৃত্যুর পর সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল, মাশরাফি বিন মর্তুজারা ফেসবুকে বার্তা দিয়ে শোক প্রকাশ করেছিলেন। সিলেটে পরশু নিজেদের প্রথম ম্যাচে ঢাকা ৫ উইকেটে হারিয়েছিল রাজশাহীকে। আগামীকাল সিলেটে রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে খেলতে নামবে ঢাকা।