লাঞ্চের পরেও ক্যাচ ফেলছে বাংলাদেশ

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে বাজে ফিল্ডিং করছে বাংলাদেশ। প্রথম সেশনে তিনটি ক্যাচ ফেলেছেন বাংলাদেশের ফিল্ডাররা। লাঞ্চের পরেও দেখা গেছে একই চিত্র। বোলাররা একের পর এক সুযোগ তৈরি করলেও হতাশই হতে হচ্ছে।
তাইজুল ইসলাম, মেহেদী হাসান মিরাজ, নাজমুল হোসেন শান্তদের কাছ থেকে একের পর এক সুযোগ পেয়ে আয়ারল্যান্ড রান যেমন করছে, নিজেদের ভুলে হারাচ্ছে উইকেটও। লাঞ্চ থেকে চা পানের বিরতি পর্যন্ত সময়ে ৩ উইকেট হারিয়েছে আইরিশরা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৫৯ ওভারে ৪ উইকেটে ১৯৩ রান করেছে সফরকারীরা। কার্টিস ক্যাম্ফার ও লরকান টাকার ৩৭ ও ২৮ রানে ব্যাটিং করছেন।
প্রথম ইনিংসে ২৬ ওভারে ১ উইকেটে ৯৪ রানে দ্বিতীয় সেশনের খেলা শুরু করে আয়ারল্যান্ড। মধ্যাহ্নভোজের পর মাঠে নামার অল্প সময়ের মধ্যেই উইকেট হারায় সফরকারীরা। ২৭তম ওভারের তৃতীয় বলে নাহিদ রানার হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা বলে পেছনের পায়ে খেলতে যান পল স্টার্লিং। এজ হওয়া বল দ্বিতীয় স্লিপে ক্যাচ ধরেন সাদমান ইসলাম। তাতে ভেঙে যায় দ্বিতীয় উইকেটের স্টার্লিং-ক্যাড কারমাইকেলের ১৫৫ বলে ৯৬ রানের জুটি। ৭৬ বলে ৯ চারে ৬০ রান করে বিদায় নেন স্টার্লিং। যেখানে তিনি ১০ রানের সময়ই দুইবার জীবন পেয়েছেন।
নাহিদ রানার পর আঘাত হেনেছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ২৮তম ওভারের পঞ্চম বলে হ্যারি টেক্টরের (১) বিপক্ষে এলবিডব্লুর আবেদন করেন মিরাজ। আম্পায়ার আউট না দেওয়ায় অধিনায়ক শান্ত তৎক্ষণাৎ রিভিউ নিয়েছেন। রিভিউ দেখে তৃতীয় আম্পায়ার আউট ঘোষণা করেছেন। দ্রুত ২ উইকেট হারিয়ে আয়ারল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ২৭.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ৯৭ রান। চতুর্থ উইকেটে স্টার্লিং-ক্যাড কারমাইকেলের ৯৩ বলে ৫৩ রানের জুটি গড়েন কারমাইকেল ও কার্টিস ক্যাম্ফার। ৪৪তম ওভারের দ্বিতীয় বলে কারমাইকেলকে (৫৯) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন মিরাজ। এর আগে ৩ ওয়ানডে খেললেও আজই প্রথম টেস্ট খেলছেন কারমাইকেল।
কারমাইকেলের বিদায়ে আয়ারল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ৪৩.২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫০ রান। দলীয় ১৬৫ রানেই পঞ্চম উইকেট হারাতে পারত আইরিশরা। ৪৯তম ওভারের শেষ বলে হাসান মুরাদকে স্কয়ার কাট করতে যান লরকান টাকার। এজ হওয়া বল দ্বিতীয় স্লিপে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন শান্ত। ক্যাচ মিসের পর বাংলাদেশ অধিনায়ক রাগে সানগ্লাস ছুড়ে ফেলেছেন। টেস্ট অভিষেকে হাসান মুরাদের উইকেট পাওয়া তাই একটু দেরি হলো। পঞ্চম উইকেট জুটিতে এরই মধ্যে ৪৩ রানের জুটি গড়েছেন টাকার-ক্যাম্ফার।