মিরপুরে আর ‘ধানখেতের উইকেট’ চান না শান্ত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ঘূর্ণি উইকেট নয়, স্পোর্টিং উইকেটে খেলতে চান নাজমুল হোসেন শান্ত। ছবি: বিসিবি

নেতিবাচক কারণেই মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের উইকেট খবরের শিরোনাম হয়েছে অনেকবার। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) সময় উইকেট তুলনামূলক ভালো থাকলেও বেশির ভাগ সময়ই ব্যাটারদের রানের জন্য হাঁসফাঁস করতে হয়। গত অক্টোবরে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজে মিরপুরের ঘূর্ণি উইকেট নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে।

সিলেটে আজ চার দিনেই সিরিজের প্রথম টেস্টে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে জিতেছে বাংলাদেশ।ইনিংস ও ৪৭ রানে জিতে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল নাজমুল হোসেন শান্তর দল। ১৯ নভেম্বর মিরপুরে শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। ম্যাচ শেষে আজ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সিলেটের উইকেটের প্রশংসা করেছেন শান্ত। আর সরাসরি না বললেও মিরপুরের উইকেট নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। শান্ত বলেন, ‘আমরা স্পিনিং উইকেট চাই না। স্পোর্টিং উইকেটে খেলতে চাই না। এখানে (সিলেটে) চার দিনেই উইকেট দারুণ দেখিয়েছে।’

সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে বাংলাদেশ কেবল এক ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছে। ৮ উইকেটে ৫৮৭ রান করে ইনিংস ঘোষণা করেছেন অধিনায়ক শান্ত। উদ্বোধনী জুটিতে ২৪৮ বলে ১৬৮ রান যোগ করেছেন মাহমুদুল হাসান জয় ও সাদমান ইসলাম। তাতে ১৯৭ দিন পর টেস্টে উদ্বোধনী জুটিতে শতরানের দেখা পেয়েছে বাংলাদেশ। জয়-সাদমানের প্রশংসা করে শান্ত বলেন, ‘উদ্বোধনী জুটি দারুণ হয়েছে। আশা করি এটা চলবে।’

২০২৩ সালে বাংলাদেশের জার্সিতে যে দুটি টি-টোয়েন্টি হাসান মুরাদ খেলেছেন, সেই ম্যাচগুলো ছিল এশিয়ান গেমসের। সিলেটে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্ট দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেক হয়েছে মুরাদের। সিলেট টেস্টে পেয়েছেন ৬ উইকেট। যার মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে ৬০ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। বাংলাদেশের এই তরুণ বাঁহাতি স্পিনারের আরও সুযোগ পাওয়া দরকার বলে মনে করেন শান্ত। বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন,‘মুরাদ যথেষ্ট সুযোগ পায়নি। অনেক দিন ধরে অপেক্ষায় ছিল। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দারুণ খেলেছে। সে কতটা দারুণ বোলার, তা তার পারফরম্যান্সে দেখিয়েছে।’

জয়ের পরও জয়ের সেই একই আক্ষেপ

বাংলাদেশের হাসান মুরাদ এবং আয়ারল্যান্ডের জর্ডান নিল, ক্যাড কারমাইকেল—সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্ট দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেক হয়েছে এই তিন ক্রিকেটার। সেখানে মুশফিকুর রহিম ৯৯ টেস্ট খেলে ফেলেছেন। শততম টেস্ট তিনি খেলবেন মিরপুরে।

