চা পানের বিরতির আগেই জয়ের সুবাস পাচ্ছে বাংলাদেশ

ম্যাচের প্রথম দিনে একাধিক ক্যাচ মিস ছাড়া সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টের বাকি সময় ধরে রাজত্ব করছে বাংলাদেশ। গতকাল তৃতীয় দিনের খেলা শেষে আয়ারল্যান্ড পৌঁছে যায় খাদের কিনারায়। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড প্রথম টেস্টের যে অবস্থা, তাতে চার দিনে শেষ হওয়া সময়ের ব্যাপার।
ইনিংস পরাজয় এড়াতে হাতে ৫ উইকেট নিয়ে করতে হবে আরও ২১৫ রান—প্রথম তিন দিন শেষে আয়ারল্যান্ডের অবস্থাটা ছিল এমনই। আজ চতুর্থ দিনের প্রথম সেশনে আরও ২ উইকেট হারিয়ে বেকায়দায় পড়ে যায় আইরিশরা। তাতে চা পানের বিরতির আগেই বাংলাদেশ ম্যাচ জিতে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দ্বিতীয় ইনিংসে ৬০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৯৮ রানে আজ চতুর্থ দিনের প্রথম সেশনের খেলা শেষ করেছে আইরিশরা। ৫২ ও ৬ রান করে ব্যাটিংয়ে আছেন অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন ও জর্ডান নিল।
দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯ ওভারে ৫ উইকেটে ৮৬ রানে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করে আয়ারল্যান্ড। দিনের খেলা শুরুর পঞ্চম ওভারেই উইকেট হারায় আইরিশরা। ৩৪তম ওভারের শেষ বলে তাইজুল ইসলাম ফ্লাইটেড ডেলিভারি দিয়েছেন। স্লগ সুইপ করতে গিয়ে ম্যাথু হামফ্রিস (১৬) টাইমিংয়ে গড়বড় করে ফেলেন। এজ হওয়া বল সহজে তালুবন্দী করেন সাদমান ইসলাম।
১৮ বলে একটি করে চার ও ছক্কায় ১৬ রান করে হামফ্রিস বিদায় নেওয়ার পর আয়ারল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ৩৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৬ রান। এরপর ব্যাটিংয়ে নামেন অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নি। সপ্তম উইকেটে ১১৯ বলে ৬৬ রানের জুটি গড়েন বলবার্নি ও অ্যান্ড্রু ম্যাকব্রাইন। যে জুটি দুইবার ভাঙার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছিল। ৪৭তম ওভারের প্রথম দুই বলে ম্যাকব্রাইনের বিপক্ষে এলবিডব্লিউর আবেদন করেন মেহেদী হাসান মিরাজ। দুইবারই আম্পায়ার আঙুল তুলে দিয়েছেন এবং তৎক্ষণাৎ রিভিউ নিয়ে সেই দুইবারই বেঁচে যান ম্যাকব্রাইন। তখন ম্যাকব্রাইনের রান ছিল ২৭। আয়ারল্যান্ডের স্কোর ছিল ৪৬.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪৮ রান।
ম্যাকব্রাইন বারবার বেঁচে গেলেও বলবার্নির সেই সৌভাগ্য হয়নি। ৫৪তম ওভারের পঞ্চম বলে বলবার্নিকে (৩৮) এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন হাসান মুরাদ। রিভিউতে আম্পায়ার্স কল আসার কারণে বাঁচতে পারেননি বলবার্নি। অষ্টম উইকেট জুটিতে ৩৭ বলে ১৬ রান যোগ করে ফেলেছেন নিল ও ম্যাকব্রাইন।