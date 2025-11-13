ক্রিকেটাররা পাকিস্তান ছাড়লে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি লঙ্কান বোর্ডের

বোমা হামলার আতঙ্কে ওয়ানডে সিরিজের মাঝপথে পাকিস্তান ছেড়ে দেশে ফিরতে চান শ্রীলঙ্কার বেশকিছু ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফদের কয়েকজন। তাদের হুশিয়ারি করেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। অনুমতি ছাড়া পাকিস্তান থেকে ফিরলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছে লঙ্কান ক্রিকেটর নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘ইতোমধ্যে এসএলসি খেলোয়াড়েদর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তাঁদের আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, পিসিবি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সবার নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্তা নেওয়া হবে। তবে কোনো খেলোয়াড় যদি এসএলসির নির্দেশ না মেনে দেশে ফেরে তাহলে তাদের কর্মকাণ্ড মুল্যায়নের জন্য পর্যালোচনা করা হবে এবং এরপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।’
পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে বর্তমানে ইসলামাবাদে অবস্থান করছে শ্রীলঙ্কা দল। শহরটিতে গত মঙ্গলবার আত্মঘাতি বোমা হামলা চালানো হয়। এই ভয়ে ফেরার কথা জানালে সফরকারী দলের খেলোয়াড়, টিম ম্যানেজমেন্ট, এসএলসির কর্মকর্তা ও পাকিস্তানের নিরাপত্তাকর্মীদের মধ্যে আলোচনা হয় বলে জানিয়েছে ইএসপিএনক্রিকইনফো। অনিশ্চয়তার মাঝে সিরিজের শেষ দুই ওয়ানডে একদিন করে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।
পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি জানিয়েছেন, ১৩ ও ১৫ নভেম্বরের পরিবর্তে শেষ ম্যাচ দুটি হবে ১৪ ও ১৬ নভেম্বর। প্রতিবেদনে ক্রিকইনফো জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কার খেলোয়াড়দের সঙ্গে দেখা করবেন নাকভি। তিনি সফরকারী দলের সদস্যদের নিরাপত্তা নিয়ে আশ্বস্ত করবেন।
সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে পাকিস্তানের কাছে ৬ উইকেটে হেরেছে শ্রীলঙ্কা। ওয়ানডে সিরিজ শেষ পাকিস্তান ও জিম্বাবুয়েকে নিয়ে একটি ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্ট সিরিজ খেলবে তারা।