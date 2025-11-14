বাংলাদেশকে ঘায়েল করতে মিরপুরে ‘বিশেষ অস্ত্র’ নামাচ্ছে আয়ারল্যান্ড

সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম দিনের বাজে ফিল্ডিং ছাড়া বাকি চারদিনই ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ ছিল নাজমুল হোসেন শান্তর দলের। ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিংয়ে দাপুটে বাংলাদেশ জয় পেয়েছে এক দিন হাতে রেখেই। এবার স্বাগতিকদের ঘায়েল করতে ‘বিশেষ অস্ত্র’ নামাতে যাচ্ছে আইরিশরা।
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের উইকেট ব্যাটিংবান্ধব হলেও আয়ারল্যান্ডকে স্পিন দিয়ে ঘায়েল করেছে বাংলাদেশ। তাইজুল ইসলাম, হাসান মুরাদ, মেহেদী হাসান মিরাজ তিন স্বীকৃত স্পিনার মিলে প্রতিপক্ষের ১৪ উইকেট তুলে নিয়েছেন। আয়ারল্যান্ডের পল স্টার্লিং হয়েছেন রান আউট। বাকি ৫ উইকেট দুই পেসার নাহিদ রানা ও হাসান মাহমুদ ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। সিলেটের চেয়ে মিরপুরের উইকেটে ঘূর্ণি আরও বেশি থাকবে, সেটা না বললেও চলছে। আজ চতুর্থ দিনে ম্যাচ হারের পর সংবাদ সম্মেলনে অ্যান্ড্রু বলবার্নি আয়ারল্যান্ডের প্রতিনিধি হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে এসে বলেন, ‘বাংলাদেশের স্পিনাররা খুব বেশি বাজে বল দেয় না। তাদের মোকাবিলা করার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের স্পিনারদের জন্য ধারাবাহিকতা খুবই প্রয়োজনীয়। আমাদের দলে গ্যাভিন হোয়ে নামে একজন লেগ স্পিনার আছে। পরের ম্যাচের জন্য তাকে দেখতে হবে।’
বাংলাদেশ সিলেটে শুধু এক ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৮ উইকেটে ৫৮৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করেছে। এখানে ৮ উইকেটের ছয়টিই তুলেছেন আয়ারল্যান্ডের স্পিনাররা। যাঁদের মধ্যে বাঁহাতি স্পিনার ম্যাথু হামফ্রিস একাই পেয়েছেন ৫ উইকেট। এদিকে আয়ারল্যান্ডের জার্সিতে কেবল ২ ওয়ানডে খেলেছেন গ্যাভিন হোয়ে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৪ ম্যাচে নিয়েছেন ৮ উইকেট। মিরপুরে ১৯ নভেম্বর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বেশির ভাগ সময় যে মিরপুরের উইকেট ‘স্পিনবান্ধব’ থাকে, সেটা না বললেও চলছে। অক্টোবরে মিরপুরের কালো মাটির উইকেটে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজ আয়োজন করা নিয়ে হয়েছে অনেক সমালোচনা। মিরপুরে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের আগে উইকেট নিয়ে যেন ভালোই পড়াশোনা করে এসেছেন বলবার্নি। সিলেটে আজ সংবাদ সম্মেলনে বলবার্নি বলেন,
‘আপনি এখানে এলে সবসময় আশা করবেন যে উইকেটে ঘূর্ণন থাকবে। মিরপুরে আগেভাবে বল স্পিন করবে। একটু বেশিই হবে সেটা। মোকাবিলা করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা ইতিবাচক থাকব। শুধু ডিফেন্স করা যাবে না। স্কোরবোর্ড সচল রাখতে হবে।’
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টেস্টে প্রথমবার মুখোমুখি হয়েছে ২০২৩ সালে মিরপুরে। ঠিক তার এক বছরের মাথায় টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে নাহিদ রানার। গতির সঙ্গে বাউন্সারে ঘায়েল করতে পারেন বলে সুনাম কুড়িয়েছেন রানা। দুই বছর আগে মিরপুরে খেলতে এসেই রানার ব্যাপারে কথাবার্তা শুনেছিলেন বলে জানিয়েছেন বলবার্নি। সিলেটে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে আইরিশ অধিনায়ক বলেন,‘আমরা ২০২৩ সালে যখন এখানে ছিলাম, তখন তার (নাহিদ রানা) একটা আভাস পেয়েছিলাম। রানাকে ক্যারিবিয়ানে এবং এমন উইকেটে যেখানে সে সুবিধা পায়, বোলিংয়ে দেখার পর মনে হয়েছে সে ভয়ংকর হয়ে উঠবে। জোরে দৌড়ে এসে বোলিং করে। বাংলাদেশের জন্য অবশ্যই এটা দারুণ ব্যাপার।’