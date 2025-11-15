হোম > খেলা > ক্রিকেট

সাঞ্জামুলের সেঞ্চুরি, বল হাতে রবিউলের দারুণ দিন

ক্রীড়া ডেস্ক    

১১২ রানের ইনিংস খেলেন সাঞ্জামুল। ছবি: বিসিবি

সাঞ্জামুলের আসল কাজটা বোলিংয়ে। পাশাপাশি দলের প্রয়োজনে ব্যাট হাতে অবদান রাখেন। এবার পার্টটাইম ভূমিকাতেই বেশি নজর কাড়লেন তিনি। জাতীয় ক্রিকেট লিগের চতুর্থ রাউন্ডের প্রথম দিনের একমাত্র সেঞ্চুরিয়ান বনে গেছেন সাঞ্জামুল। তাঁর শতকের দিনে বল হাতে পুরো আলোটাই নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন রবিউল হক।

রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে প্রথম দিন শেষে ঢাকার বিপক্ষে ৯ উইকেট হারিয়ে স্বাগতিকদের সংগ্রহ ২৭৫ রান। ১১২ রান করেন সাঞ্জামুল। শেষ বিকেলে সালাহউদ্দিনের বলে বোল্ড হয়ে ফেরেন তিনি। ১৩ চারে সাজানো তাঁর ১৮১ বলের ইনিংস। ৪৭ রান এনে দেন সাব্বির রহমান। ৩২ রান করেন তাওহীদ হৃদয়। ৭১ রানে ৪ উইকেট নেন আশরাফুল ইসলাম সিয়াম। শাকিলের শিকার ৩ উইকেট।

বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে রবিউলের তোলিং তোপে পড়ে ১৯৬ রানে অলআউট হয়েছে বরিশাল। দলটির হয়ে একা লড়াই চালিয়ে ৮০ রানের ইনিংস খেলেন ফজলে মাহমুদ রাব্বি। সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগালেও নবিন ইসলামের শিকার হয়ে ফেরেন তিনি। শামসুল ইসলাম অনিক করেন ২৩ রান। ২৫ রানের বিনিময়ে ৫ উইকেট নেন রবিউল।

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে চট্টগ্রামের বিপক্ষে ২৭১ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে দিনের খেলা শেষ করেছে ময়মনসিংহ। ফিফটি করেছেন আইচ মোল্লা ও শুভাগত হোম চৌধুরী। ৬৫ ও ৫৪ রান করেন তাঁরা। সমান ৩৬ রানের ইনিংস খেলেন আজিজুল হাকিম তামিম ও আরিফ আহমেদ। নাঈম হাসান ৩ ও ইরফান হোসেন নেন ২ উইকেট।

সম্পর্কিত

ইডেনে এক দিনে ১৬ উইকেটের পতন

শেবাগকে পেছনে ফেলে ছক্কার রেকর্ড গড়লেন পন্ত

হাবিবুরের ইতিহাস, ৩৫ বলে সেঞ্চুরি

অ্যাশেজের আগে অস্ট্রেলিয়ার বিপদ বাড়ালেন হ্যাজলউড, বদলি কে

‘ও তো বেঁটে’, বাভুমাকে নিয়ে বুমরার মন্তব্যে হইচই

৮৩ ইনিংস পর সেঞ্চুরি করে কোহলিকে মনে করালেন বাবর

এশিয়া কাপে বাংলাদেশের খেলা দেখবেন কীভাবে

৪২ বলে ১৪৪ করে রোহিত-পন্তের পাশে সূর্যবংশী

বাংলাদেশকে ঘায়েল করতে মিরপুরে ‘বিশেষ অস্ত্র’ নামাচ্ছে আয়ারল্যান্ড

কলকাতায় টেস্ট প্রত্যাবর্তনের দিনটা রাঙালেন বুমরা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা