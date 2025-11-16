নিজেদের ‘পাতা ফাঁদে’ ধরা খেয়ে এখন ক্রিকেটারদের দুষছে ভারত

৬ বছর পর কলকাতার ইডেনে টেস্ট ফিরলেও স্বাগতিকদের মাঠ ছাড়তে হয়েছে হারের হতাশা নিয়ে। তাও যে সে হার নয়। যে হারে ভারত নাম লিখিয়েছে লজ্জাজনক এক রেকর্ডে। ভরাডুবির পর ক্রিকেটারদের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন স্বাগতিক কোচ গৌতম গম্ভীর।
ইডেন গার্ডেন্সে তিন দিনে গল্প শেষ ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টেস্ট। এই টেস্টে খেলা হয়েছে ২০৬ ওভার ২ বল। পড়েছে ৩৮ উইকেট। যার মধ্যে শেষ দুই দিনে পড়েছে ২৭ উইকেট। ১২৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারত গুটিয়ে গেছে ৯৩ রানে। স্বাগতিকেরা ৩০ রানে হারের পর স্বাভাবিকভাবেই কাঠগড়ায় ইডেনের পিচ কিউরেটর। তবে গম্ভীরের মতে কিউরেটরকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। ব্যাটারদের ব্যর্থতাতেই এমন ভরাডুবি হয়েছে বলে দাবি ভারতের কোচের।
ভারতের ভরাডুবির পর যখন পিচ কিউরেটরকে সামাজিক মাধ্যমে ধুয়ে দিচ্ছেন, গম্ভীর তখন বললেন চমকে দেওয়ার মতো এক তথ্য। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৩০ রানে হারের পর সংবাদমাধ্যমকে ভারতের প্রধান কোচ বলেছেন, ‘ঠিক এমন পিচই চেয়েছিলাম আমরা। কিউরেটর অনেক সাহায্য করেছেন।ভালো খেলতে না পারলে তো এমনই হবে। এ ধরনের উইকেটে আপনি অবশ্যই রান করতে পারবেন। আমার মতে অসম বাউন্স বেশি ছিল। স্পিনার-পেসার সবার জন্যই প্রযোজ্য। ১২৪ রান তাড়া করে অবশ্যই জেতা উচিত ছিল।’
তিন দিনে শেষ হওয়া ইডেন টেস্টে সর্বোচ্চ ৫৫ রান করে অপরাজিত থাকেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর এই রান কতটা মূল্যবান সেটা তো ম্যাচ শেষে প্রমাণিত হয়েছে। ভারতের ওয়াশিংটন সুন্দর ২৯ ও ৩১ রান করেছেন। দুই ইনিংসেই তিন নম্বরে ব্যাটিং করেছেন তিনি। আর দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭ বলে ২৬ রানের ইনিংস খেলে অক্ষর প্যাটেল ভারতের জয়ের দারুণ সম্ভাবনা তৈরি করেছিলেন। বাভুমা-ওয়াশিংটনরা যদি পারেন, তাহলে বাকিরা কেন পারলেন না—গম্ভীরের প্রশ্ন এমনটাই। ম্যাচ শেষে ভারতের প্রধান কোচ বলেন, ‘প্রথম কথা হলো উইকেটে ভয়ংকর কিছু ছিল না। আনপ্লেয়েবল উইকেট বলার উপায় নেই। টেম্বা বাভুমা, অক্ষর প্যাটেল রান করেছে। ওয়াশিংটন সুন্দরও ভালো খেলেছে।’
ভারতের বিপক্ষে ৩০ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন সায়মন হারমার। দুই ইনিংসে চারটি করে উইকেট নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই স্পিনার। যেখানে দ্বিতীয় ইনিংসে ২১ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। তবে গম্ভীরের দাবি পেসাররা এখানে বেশি সফল হয়েছেন। ৩০ রানে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে ভারতের প্রধান কোচ বলেন, ‘আমরা যদি সব সময় উইকেট নিয়েই কথা বলি। এখানে আসলে স্পিন করছে। কিন্তু পরিসংখ্যানে তাকালে দেখা যাবে বেশির ভাগ উইকেটই পেসারদের। উইকেটের আচরণ নিয়ে কথা বলছি। তবে ৪০ উইকেটের বেশির ভাগই পেয়েছেন পেসাররা।’
শুবমান গিল প্রথম ইনিংসে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার পর ভারতের দুই ইনিংসেই ৯ উইকেট পড়ার পর ইনিংস শেষ হয়েছে। আর গম্ভীর সংবাদমাধ্যমে পেসারদের বেশি উইকেট নেওয়ার যে দাবি তুলেছেন, সেটা ভুল। ৩৮ উইকেটের মধ্যে স্পিনাররা নিয়েছেন ২২ উইকেট। পেসাররা পেয়েছেন ১৬ উইকেট। আর এই টেস্টে ৩০ রানে জিতে ইডেনে সবচেয়ে কম রান ডিফেন্ডের রেকর্ডটা নিজেদের করে নিল প্রোটিয়ারা। এর আগে ইডেনে এই রেকর্ডটা ছিল ভারতেরই। ১৯৭৩ সালে ইংল্যান্ডকে ১৯২ রানের লক্ষ্য দিয়েও ২৮ রানে জিতেছিল ভারত।
তৃতীয় দিনে ৩০ রানে জিতে ভারতকে ভারতের মাঠে ১৫ বছর পর টেস্টে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা। এর আগে ২০১০-এর ফেব্রুয়ারিতে নাগপুর টেস্টে ভারতকে ইনিংস ও ৬ রানে হারিয়েছিল প্রোটিয়ারা। এদিকে গুয়াহাটিতে ভারত নামবে সিরিজ বাঁচাতে। ২২ নভেম্বর শুরু হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট।