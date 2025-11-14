হোম > খেলা > ক্রিকেট

আয়ারল্যান্ডকে চার দিনে ইনিংসে হারাল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    

আয়ারল্যান্ডকে ইনিংস ও ৪৭ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

ইনিংস হার এড়াতে হাতে ২ উইকেট নিয়ে ১০৩ রানের সমীকরণ আয়ারল্যান্ডের সামনে। তবে নবম উইকেট জুটিতে ব্যারি ম্যাকার্থি ও জর্ডান নিল যেভাবে ব্যাটিং করছিলেন, মনে হচ্ছিল আইরিশরা ইনিংস হার এড়াতেও পারে। শেষের দিকে ম্যাকার্থি-নিল শুধু হারের ব্যবধানই কমাতে পেরেছেন। সিলেটে প্রথম টেস্ট ইনিংস ও ৪৭ রানে জিতেছে নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।

ম্যাচের প্রথম তিন দিন শেষেই বোঝা গিয়েছিল সিলেটে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টের পরিণতি। গত দিনে ৫ উইকেট হারানো আইরিশরা আজ যখন চতুর্থ দিনের প্রথম সেশনে আরও ২ উইকেট হারায়, তখন চা পানের বিরতির আগেই ম্যাচ শেষের সম্ভাবনা তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত হলোও সেটা। লাঞ্চের পর কেবল ৬২ বল খেলতে পেরেছে আইরিশরা। ব্যারি ম্যাকার্থিকে রিভিউ নিয়ে আউট করে আইরিশদের ইনিংসের ইতি টেনেছেন তাইজুল ইসলাম।

দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯ ওভারে ৫ উইকেটে ৮৬ রানে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করে আয়ার‍ল্যান্ড। দিনের খেলা শুরুর পঞ্চম ওভারেই উইকেট হারায় আইরিশরা। ৩৪তম ওভারের শেষ বলে তাইজুল ইসলাম ফ্লাইটেড ডেলিভারি দিয়েছেন। স্লগ সুইপ করতে গিয়ে ম্যাথু হামফ্রিস (১৬) টাইমিংয়ে গড়বড় করে ফেলেন। এজ হওয়া বল সহজে তালুবন্দী করেন সাদমান ইসলাম।

১৮ বলে একটি করে চার ও ছক্কায় ১৬ রান করে হামফ্রিস বিদায় নেওয়ার পর আয়ারল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ৩৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৬ রান। এরপর ব্যাটিংয়ে নামেন অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নি। সপ্তম উইকেটে ১১৯ বলে ৬৬ রানের জুটি গড়েন বলবার্নি ও অ্যান্ড্রু ম্যাকব্রাইন। যে জুটি দুইবার ভাঙার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছিল। ৪৭তম ওভারের প্রথম দুই বলে ম্যাকব্রাইনের বিপক্ষে এলবিডব্লিউর আবেদন করেন মেহেদী হাসান মিরাজ। দুইবারই আম্পায়ার আঙুল তুলে দিয়েছেন এবং তৎক্ষণাৎ রিভিউ নিয়ে সেই দুইবারই বেঁচে যান ম্যাকব্রাইন। তখন ম্যাকব্রাইনের রান ছিল ২৭। আয়ারল্যান্ডের স্কোর ছিল ৪৬.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪৮ রান।

ম্যাকব্রাইন বারবার বেঁচে গেলেও বলবার্নির সেই সৌভাগ্য হয়নি। ৫৪তম ওভারের পঞ্চম বলে বলবার্নিকে (৩৮) এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন হাসান মুরাদ। রিভিউতে আম্পায়ার্স কল আসার কারণে বাঁচতে পারেননি বলবার্নি। তিনি আউট হওয়ার পর ম্যাকব্রাইনও দ্রুত বিদায় নেন। ৬১তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ম্যাকব্রাইনকে (৫২) ফেরান নাহিদ রানা। অষ্টম উইকেটে এরপর ৫৬ বলে ৫৪ রানের জুটি গড়েন ম্যাকার্থি-নিল। ৭০তম ওভারের চতুর্থ বলে নিলকে (৩৬) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন হাসান মুরাদ। লং অনে সীমানার ধারে দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় ক্যাচ ধরেন সাদমান।

নিল আউট হওয়ার এক ওভারের মধ্যেই গুটিয়ে যায় আয়ারল্যান্ড। ৭১তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ম্যাকার্থিকে (২৫) ফিরিয়ে আইরিশদের ইনিংসের ইতি টেনেছেন তাইজুল। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫২ রান করেন ম্যাকব্রাইন। হাসান মুরাদ নিয়েছেন ৪ উইকেট। তাইজুল ও রানা নিয়েছেন ৩ ও ২ উইকেট। আয়ারল্যান্ডের পল স্টার্লিং হয়েছেন রান আউট।

এর আগে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ২৮৬ রানে গুটিয়ে গেছে আয়ারল্যান্ড। মেহেদী হাসান মিরাজ নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন তাইজুল, হাসান মুরাদ ও হাসান মাহমুদ। রানা নিয়েছেন ১ উইকেট। বাংলাদেশ তাদের প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ৫৮৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করে। ইনিংস সর্বোচ্চ ১৭১ রান করে ম্যাচসেরা হয়েছেন মাহমুদুল হাসান জয়।

