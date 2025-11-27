বিপিএলে নাঈম শেখ ‘এ’, নাহিদ রানা ‘সি’ ক্যাটাগরিতে

ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের বন্যা বইয়ে দিলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হাবুডুবু খেতে থাকেন নাঈম শেখ। জাতীয় দলে তিনি থাকেন আসা-যাওয়ার মধ্যে। আর নাহিদ রানা গত বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হওয়ার পর নিয়মিত খেলছেন তিনি। অথচ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলামের তালিকায় দেখা গেল, নাহিদ রানা আছেন ‘সি’ ক্যাটাগরিতে। ‘এ’ ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে নাঈম শেখকে।
নিলামে থাকা ক্রিকেটারদের তালিকা এরই মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক ক্রিকেটারেরই সঠিক মূল্যায়ন হয়নি বলে এই সমালোচনা হচ্ছে। ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রে জানা গেছে, ২০২৬ বিপিএলে নিলামে দেশীয় ক্রিকেটারদের জন্য ৬ ক্যাটাগরি করা হয়েছে। নাঈম শেখ, নাহিদ রানা, সৌম্য সরকার, মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন, তাওহীদ হৃদয়সহ নিলামের তালিকায় আছেন ১৬৬ দেশি ক্রিকেটার।
সর্বোচ্চ ‘এ’ ক্যাটাগরিতে থাকা ক্রিকেটারদের ভিত্তিমূল্য ৫০ লাখ টাকা। ‘বি’, ‘সি’, ‘ডি, ’ই’ ও ‘এফ’ ক্যাটাগরিতে থাকা ক্রিকেটারদের ভিত্তিমূল্য ৩৫ লাখ, ২২ লাখ, ১৮ লাখ, ১৪ লাখ ও ১১ লাখ টাকা। টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন দাসের পাশাপাশি নাঈম শেখ, মেহেদী হাসান মিরাজ, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ, তানজিদ হাসান তামিম—এই ৬ ক্রিকেটার আছেন ‘এ’ ক্যাটাগরিতে। যাঁদের মধ্যে মিরাজকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে সিলেট টাইটান্স। মোস্তাফিজ ও তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স ও ঢাকা ক্যাপিটালস।
চার দিনের সংস্করণে জাতীয় লিগ ক্রিকেটের (এনসিএল) ২০২৫-২৬ মৌসুমে ৪০৩ রান করে দুইয়ে নাঈম শেখ। ২০২৫ বিপিএলে খুলনা টাইগার্সের হয়ে ৫১১ রান করে সেবার সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু যখন তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পরিসংখ্যান দেখা হবে, সেখানে বলার মতো কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না। ২০১৯ থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের হয়ে ১ টেস্ট, ৯ ওয়ানডে ও ৩৮ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪৮ ম্যাচে করেছেন চার ফিফটি। সবশেষ ফিফটি এসেছে ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। বাজে পারফরম্যান্সের কারণে জাতীয় দলে থিতু হতে না পারা ক্রিকেটারকে বিপিএলের ‘এ’ ক্যাটাগরিতে রাখা নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে। এদিকে গতির ঝড় তোলা নাহিদ রানা, কদিন আগে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে নেতৃত্ব দেওয়া আকবর আলী, সেই টুর্নামেন্টের আবু হায়দার রনি, রিপন মন্ডলদের মতো ক্রিকেটারদের রাখা হয়েছে বিপিএলের ‘সি’ ক্যাটাগরিতে।
আকবর আলীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ‘এ’ দল রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে রানার্সআপ হয়েছে। সেই টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ ১১ উইকেট নিয়েছেন রিপন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না হলেও ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপে ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে যেভাবে ম্যাচ দুটি সুপার ওভারে নিয়ে গিয়েছিল, তাতে আকবর-রিপনদের কৃতিত্ব দিতেই হবে। আর নাহিদ রানা ২০২৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০ টেস্ট, ৫ ওয়ানডে ও ১ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। বাংলাদেশের জার্সিতে সীমিত ওভারের ক্রিকেট না খেললেও বিপিএলে ধারাবাহিকভাবে ভালো করে আসছেন তিনি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলা মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদসহ ‘বি’ ক্যাটাগরিতে আছেন নাজমুল হোসেন শান্ত, পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহীদ হৃদয়রা।
মুশফিক, মাহমুদউল্লাহ, শান্তকে ‘বি’ ক্যাটাগরিতে রাখার একটা কারণ না হয় বোঝা গেল। শান্ত আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় না বললেও বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলে তিনি ব্রাত্য হয়ে পড়েছেন। কিন্তু ইমন-হৃদয়ের মতো তরুণরা বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলে নিয়মিত খেলছেন। তামিম ইকবালের পর বাংলাদেশের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি ইমন করেছেন এ বছরের মে মাসে। ঘরোয়া ক্রিকেটে ইমনের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের কথা সবারই জানা। তানজিদ তামিমের সঙ্গে ইমনকে চাইলে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে রাকা যেত।
সদ্য সমাপ্ত রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের দল থাকা হাবিবুর রহমান সোহান, জিসান আলমরা আছেন ‘ডি’ ক্যাটাগরিতে। এই সোহানই ৩৪ বলে সেঞ্চুরি করে বাংলাদেশের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েছেন। সোহানের মতো ঝড় তুলতে পারেন জিসানও।
২০১২ ও ২০১৩ বিপিএলের পর অবশেষে এই টুর্নামেন্টে হতে যাচ্ছে নিলাম। ঢাকার রেডিসেন হোটেলে ৩০ নভেম্বর হবে ২০২৬ বিপিএলের নিলাম। নিলামের তালিকায় থাকা ১৬৬ ক্রিকেটারের মধ্যে ১০ ক্রিকেটারকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। এবারের বিপিএলে প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। ৬ দলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট মাঠে গড়াচ্ছে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে।
২০২৬ বিপিএলে কোন ক্যাটাগরিতে কত ক্রিকেটার
এ ৬
বি ২০
সি ১৮
ডি ১৯
ই ৩৭
এফ ৬৬