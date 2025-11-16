টি-টেন লিগে দল পেয়েছেন তাসকিনও

আবুধাবি টি-টেন লিগের নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যাম্পস আগেই নিয়েছে সাকিব আল হাসানকে। এবার আমিরাত ভিত্তিক এই টি-টেন লিগে দল পেয়েছেন তাসকিন আহমেদ। নর্দার্ন ওয়ারিয়র্সের হয়ে খেলবেন বাংলাদেশের এই তারকা পেসার।
নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স আজ নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে তাসকিনকে নেওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিটি এক বিবৃতিতে লিখেছে, ‘উত্তাপ পেতে তৈরি থাকুন। ২০২৫ আবুধাবি টি-টেনে নর্দার্ন ওয়ারিয়র্সে যোগ দিয়েছেন তাসকিন আহমেদ।’ তাসকিনের ছবি দিয়ে একটি ফটোকার্ড পোস্ট করেছে নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স। তাসকিন এই ফটোকার্ড নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে শেয়ার করে ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘হ্যালো নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স।’
সাকিব-তাসকিনের পাশাপাশি এবারের আবুধাবি টি-টেন লিগে দল পেয়েছেন সাইফ হাসানও। সাইফকে নিয়েছে অ্যাসপিন স্ট্যালিয়নস। টি-টোয়েন্টিতে এ বছর দারুণ সময় কাটছে সাইফের। আমিরাতে সেপ্টেম্বরে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে ৪ ম্যাচে ৪৪.৫০ গড় ও ১২৮.০৫ স্ট্রাইকরেটে করেছিলেন ১৭৮ রান। দুটি ফিফটিও করেছিলেন মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই টুর্নামেন্টে।
১৮ নভেম্বর কোয়েটা কাভালরি-নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে ২০২৫ আবুধাবি টি-টেন লিগ। টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে আট ফ্র্যাঞ্চাইজি। অপর ছয় ফ্র্যাঞ্চাইজি হচ্ছে ডেকান গ্ল্যাডিয়েটর্স, দিল্লি বুলস, অ্যাসপিন স্ট্যালিয়ন্স, ভিস্তা রাইডার্স, আজমান টাইটান্স ও রয়্যাল চ্যাম্পস। টুর্নামেন্টে হবে ৩২ ম্যাচ। ৩০ নভেম্বর ফাইনাল।
আবুধাবি টি-টেন লিগে এর আগেও খেলেছেন সাকিব। ২০২৪ সালে এই টুর্নামেন্টে তিনি খেলেছিলেন বাংলা টাইগার্সের হয়ে। এবার নতুন দল রয়্যাল চ্যাম্পসে যোগ দিয়ে পেয়েছেন অধিনায়কত্বও। এই দলে আছেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস, জেসন রয়, লিয়াম ডসনের মতো তারকারা। ১৯ নভেম্বর ভিস্তা রাইডার্সের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবে রয়্যাল চ্যাম্পস।