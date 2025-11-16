শাকিব খানের সঙ্গে কী কথা বলেছেন সাইফ হাসান

২০২৫ বিপিএলে সাইফ হাসান খেলেছিলেন রংপুর রাইডার্সের হয়ে। এবারের বিপিএলে তিনি খেলবেন ঢাকা ক্যাপিটালসের হয়ে। তবে তিনি দল বদলালেও শাকিব খানের দল কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না। এবারও তিনি ঢাকা ক্যাপিটালসের সত্ত্বাধিকারী হিসেবেই আছেন।
বাংলাদেশের সিনেমা জগতের অন্যতম তারকা শাকিব খানের ঢাকার সবশেষ বিপিএলে ভরাডুবি হয়েছে। সেই ঢাকা এবার দলে ভিড়িয়েছে সাইফ হাসানকে। আমিরাতে সেপ্টেম্বরে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে ৪ ম্যাচে ৪৪.৫০ গড় ও ১২৮.০৫ স্ট্রাইকরেটে করেছিলেন ১৭৮ রান। দুটি ফিফটিও করেছিলেন মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই টুর্নামেন্টে।পরবর্তীতে আফগানিস্তান সিরিজেও ঝড় তুলেছেন তিনি। শাকিব খানের দলে নাম লেখানোর পর আজ গণমাধ্যমকর্মীদের কৌতূহল ছিল, সাইফের সঙ্গে জনপ্রিয় এই অভিনেতার কী কথা হয়েছে। সাংবাদিকদের সাইফ বলেন,‘শাকিব খানের সঙ্গে কথা হয়েছে সাইনিংয়ের দিন। গুডলাক জানিয়েছেন। আশা করি ঢাকা দলের জন্য ভালো কিছু করতে পারব।’
রশিদ খান, মোহাম্মদ নবি, আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের মতো আফগান তারকা ক্রিকেটাররা আইপিএলসহ বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে নিয়মিত খেলেন। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সেই অর্থে বাইরের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার সুযোগ মেলে না। যদিও সাকিব আল হাসান, মোস্তাফিজুর রহমান আইপিএলে কাঁপিয়েছেন। ইদানীং রিশাদ হোসেন বাইরের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন। এ বছরের এপ্রিল-মে মাসে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) ৭ ম্যাচে ৯.৩৩ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৩ উইকেট। তাঁর দল লাহোর কালান্দার্স টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।
বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে খেলা প্রসঙ্গে সাইফ আফগানিস্তানের কথা উল্লেখ করেছেন। আজ সাংবাদিকদের ২৭ বছর বয়সী এই ওপেনার বলেন,‘আমাদের খেলার জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা দেখতে পারেন আফগানিস্তানের সবাই অনেক প্রতিষ্ঠিত ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে। আমাদের বেশ কিছু ক্রিকেটার ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে নিয়মিত হচ্ছে। এটা আমাদের ক্রিকেটের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।’
সাকিব-তাসকিনের পাশাপাশি এবারের আবুধাবি টি-টেন লিগে দল পেয়েছেন সাইফ হাসানও। সাইফকে নিয়েছে অ্যাসপিন স্ট্যালিয়নস। আবুধাবি টি-টেন লিগ খেলে আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য প্রস্তুতি ভালো হবে বলে মনে করেন সাইফ। বাংলাদেশের ২৭ বছর বয়সী এই ওপেনার বলেন, ‘বিসিবির প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ। তারা এনওসি দিয়েছে। আয়ারল্যান্ড সিরিজের কারণে পুরো টুর্নামেন্ট খেলতে পারব না। অর্ধেক এনওসি দিয়েছে। আয়ারল্যান্ড সিরিজের আগে ভালো অনুশীলন হবে।’
সাইফ বর্তমানে দারুণ ছন্দে থাকলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক রকম ব্রাত্য হয়ে পড়েছিলেন। এ বছরের আগস্টে নেদারল্যান্ডস সিরিজ দিয়ে বাংলাদেশের জার্সিতে প্রায় দুই বছর পর ফিরলেন তিনি। প্রত্যাবর্তনের পর দারুণ ছন্দে ২৭ বছর বয়সী এই ব্যাটার। এরই মধ্যে তাঁর ওয়ানডেতেও অভিষেক হয়েছে।
সাইফের এত দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের রহস্য তাহলে কী—কথা প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ক্যাম্পের কথা উল্লেখ করেছেন। ২৭ বছর বয়সী এই ওপেনার বলেন, ‘সবাই সাহায্য করেছে। বিসিবির ক্যাম্পেই তো ছিলাম। বাবুল স্যার, সোহেল স্যারের সঙ্গে ছিলাম। মাস্কোতে অনুশীলন করেছি সালাহ উদ্দীন স্যারের সঙ্গে। যেখানে সুযোগ পাই, নিজেকে উন্নতির চেষ্টা করছি। আসলে নিজের কোচ নিজে হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।’
২০২১ সালের সাইফের সঙ্গে বর্তমান সাইফের পার্থক্য খুঁজতে গিয়ে তিনি জানালেন, এখনো তাঁর অনেক দুর্বলতা রয়েছে। আজ সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘দুর্বলতা বলতে এখনো অনেক জায়গায় রয়েছে। নিজের স্পিরিট নিয়ে খেলার চেষ্টা করি। যেটা শক্তির জায়গা, সেটা নিয়ে ব্যাটিংয়ের চেষ্টা করি। আগে কী হয়েছে, সেটা নিয়ে ভাবি না। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি না। বর্তমানে থাকার চেষ্টা করি।’
বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলতে যাচ্ছেন মুশফিকুর রহিম। মুশফিক বাংলাদেশের তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য অনেক বড় অনুপ্রেরণা বলে মনে করেন সাইফ। আজ গণমাধ্যমকে সাইফ বলেন, ‘অবশ্যই অনুপ্রেরণার। তার কাজের নীতিসহ সব কিছুই অনেক বড় অনুপ্রেরণার বিষয়। তাঁর পরিসংখ্যান সেটা বলে। আশা করি ভালো একটা শেষ হবে মুশফিক ভাইয়ের। মুশফিক ভাইয়ের জন্য শুভকামনা। আজকেও দেখা হয়েছে জিমে। ইনশা আল্লাহ মুশফিক ভাইয়ের ভালো একটা শেষ হবে।’
১৮ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত হবে ২০২৫ আবুধাবি টি-টেন লিগ। এদিকে ২৭ নভেম্বর চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে শুরু হবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিও ২৯ নভেম্বর হবে এই মাঠে। মিরপুরে ২ ডিসেম্বর হবে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি।