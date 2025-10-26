বাংলাদেশের শেষ ম্যাচ দেখবেন কীভাবে

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের লিগ পর্ব থেকে আগেই বিদায় নিয়েছে বাংলাদেশ। প্রথম ৬ ম্যাচে মাত্র এক জয় পেয়েছে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। এরপর টানা ৫ হারের তিক্ত স্বাদ পায় তারা। লিগ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে আজ ভারতের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে দুই দলের ম্যাচটি কেবলমাত্র নিয়মরক্ষার। বাংলাদেশ বিদায় নিশ্চিত হলেও শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছে আয়োজকরা। এছাড়া আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ-ভারত
বেলা সাড়ে ৩টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড
বেলা সাড়ে ১১টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
প্রথম ওয়ানডে
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড
সকাল ৭টা, সরাসরি
সনি টেন ১
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
আর্সেনাল-প্যালেস
রাত ৮টা, সরাসরি
ভিলা-ম্যানসিটি
রাত ৮টা, সরাসরি
বোর্নমাউথ-ফরেস্ট
রাত ৮টা, সরাসরি
এভারটন-টটেনহাম
রাত সাড়ে ১০টা ৩০ মিনিট
বঙ্গ অ্যাপ
বুন্দেসলিগা
লেভারকুজেন-ফ্রেইবুর্গ
রাত সাড়ে ৮টা, সরাসরি
স্টুটগার্ট-মেইঞ্জ
রাত সাড়ে ১০টা, সরাসরি
সনি টেন ২