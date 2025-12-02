হোম > খেলা

দুপুরে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড অলিখিত ফাইনাল, কীভাবে দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    

শেষ ম্যাচের আগে স্বাগতিকেদের প্রস্তুতি। ছবি: বিসিবি

আয়ারল্যান্ডের কাছে হেরে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। ঘুরে দাঁড়িয়ে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে সমতায় ফেরে লিটন দাসের দল। আজ দুপুরে মাঠে গড়াবে তৃতীয় এবং শেষ ম্যাচ। দুই দল ১-১ সমতায় থাকায় সিরিজের শেষ ম্যাচটি অলিখিত ফাইনালে রূপ নিয়েছে। আসন্ন ম্যাচে যারা জিতবে, তাদের হাতেই উঠবে সিরিজের ট্রফি। অনুমিতভাবেই বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ডের শেষ টি-টোয়েন্টি ঘিরে তৈরি হয়েছে বাড়তি উত্তেজনা। মাঠে গড়াবে বাংলাদেশের আরও একটি ম্যাচ। মেয়েদের ত্রিদেশীয় ফুটবলে সন্ধ্যায় আজারবাইজানের বিপক্ষে মাঠে নামবেন ঋতুপর্ণা চাকমারা। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড

বেলা ২টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি

ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট: ১ম দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভোর ৪টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল

মেয়েদের ত্রিদেশীয় ফুটবল

বাংলাদেশ-আজারবাইজান

সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

বোর্নমাউথ-এভারটন

রাত ১টা ৩০ মি., সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ফুলহাম-ম্যানসিটি

রাত ১টা ৩০ মি., সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

সম্পর্কিত

আইপিএল নিলামে সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্যে মোস্তাফিজ, অর্ধেকে সাকিব

আমাকে হকির হামজা ডাকলে গর্বিত হই

বিজয়ের ‘হুংকার’ পাত্তা দিচ্ছে না বিসিবি

সিলেট নয়, ঢাকাতেই বিপিএল শুরু করতে চায় বিসিবি

অ্যাশেজে সমতায় ফিরতে ইংল্যান্ডকে মাথা খাটানোর পরামর্শ দিলেন বয়কট

এলপিএল আয়োজনে সেই জুলাই-আগস্টেই ফিরে গেল শ্রীলঙ্কা

জাতীয় লিগে জোড়া সেঞ্চুরি এবং ৫ উইকেটের দিন

স্থগিত লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের নতুন সূচি জানাল শ্রীলঙ্কা

বিসিবির জবাবের অপেক্ষায় বিজয়

‘কোহলির জন্য রান করা চা বানানোর মতোই সহজ’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা