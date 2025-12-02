দুপুরে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড অলিখিত ফাইনাল, কীভাবে দেখবেন

আয়ারল্যান্ডের কাছে হেরে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। ঘুরে দাঁড়িয়ে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে সমতায় ফেরে লিটন দাসের দল। আজ দুপুরে মাঠে গড়াবে তৃতীয় এবং শেষ ম্যাচ। দুই দল ১-১ সমতায় থাকায় সিরিজের শেষ ম্যাচটি অলিখিত ফাইনালে রূপ নিয়েছে। আসন্ন ম্যাচে যারা জিতবে, তাদের হাতেই উঠবে সিরিজের ট্রফি। অনুমিতভাবেই বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ডের শেষ টি-টোয়েন্টি ঘিরে তৈরি হয়েছে বাড়তি উত্তেজনা। মাঠে গড়াবে বাংলাদেশের আরও একটি ম্যাচ। মেয়েদের ত্রিদেশীয় ফুটবলে সন্ধ্যায় আজারবাইজানের বিপক্ষে মাঠে নামবেন ঋতুপর্ণা চাকমারা। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
বেলা ২টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট: ১ম দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল
মেয়েদের ত্রিদেশীয় ফুটবল
বাংলাদেশ-আজারবাইজান
সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বোর্নমাউথ-এভারটন
রাত ১টা ৩০ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ফুলহাম-ম্যানসিটি
রাত ১টা ৩০ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১