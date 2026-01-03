হোম > খেলা

মোস্তাফিজকে বাদ দিতে কলকাতাকে নির্দেশ দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড

৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে তাঁকে নিয়েছিল কলকাতা। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) নিলাম খুশির বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছিল মোস্তাফিজুর রহমানের জন্য। নিলাম থেকে তাঁকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে দলে টেনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। কিন্তু দল পেলেও কোটি টাকার টুর্নামেন্টে কাটার মাস্টারের খেলা নিয়ে বেশ জটিলতা তৈরি হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ের কিছু ঘটনার জেরে মোস্তাফিজকে দল থেকে বাদ দেওয়ার জন্য কলকাতাকে নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সংস্থাটির সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

কিছুদিন ধরে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অভিযোগ আনছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করে যাচ্ছে দেশটির সাধারণ মানুষ। একই ইস্যুতে মোস্তাফিজকে নিলাম থেকে নেওয়ায় কলকাতা কর্তৃপক্ষের প্রতি তোপ দেগেছেন ভারতের ক্রিকেটপ্রেমীরা। এমনকি ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক শাহরুখ খানকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলেও আখ্যা দিয়েছেন একাধিক বিজেপি নেতা। এই ঘটনায় শেষ পর্যন্ত মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিল বিসিসিআই। একই সঙ্গে তারকা পেসারের বদলি নেওয়ার সুযোগও দেওয়া হয়েছে তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের।

এই প্রসঙ্গে বিসিসিআইয়ের সচিব বলেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে যে ঘটনাগুলো ঘটছে, সেসবের কারণেই কলকাতা নাইট রাইডার্সকে বিসিসিআই নির্দেশ দিয়েছে যেন বাংলাদেশি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। বিসিসিআই এটাও জানিয়েছে, কলকাতা চাইলে বদলি হিসেবে অন্য কোনো ক্রিকেটারকে নিতে পারবে। তাদের সে সুযোগ দেবে বিসিসিআই।’

আইপিএলে মোস্তাফিজের অভিজ্ঞতা দারুণ। ২০১৬ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ দিয়ে অভিষেক হয় এই পেসারের। এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টটিতে ৬০ ম্যাচ খেলে নিয়েছেন ৬৫ উইকেট। হায়দরাবাদ ছাড়াও খেলেছেন মুম্বাই ইন্ডিয়ানস, রাজস্থান রয়্যালস, দিল্লি ক্যাপিটালস ও চেন্নাই সুপার কিংসের। সর্বশেষ নিলামে চেন্নাইয়ের সঙ্গে লড়াইয়ের পর মোস্তাফিজকে পেয়েছে কলকাতা।

