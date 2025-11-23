পাকিস্তান নাকি বাংলাদেশ, কে হবে আজ চ্যাম্পিয়ন

মিরপুরে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের পঞ্চম দিনের খেলা চলছে। রাতে বাংলাদেশের আরেকটি দল নামবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে। কাতারের দোহায় ওয়েস্ট এন্ড পার্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ ‘এ’-পাকিস্তান শাহিনস রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের ফাইনাল। গুয়াহাটিতে চলছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও বুন্দেসলিগার একগাদা ম্যাচ রয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
মিরপুর টেস্ট: পঞ্চম দিন
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯টা ৩০মি., সরাসরি
টি স্পোর্টস
গুয়াহাটি টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ৯টা ৩০মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ ‘এ’-পাকিস্তান শাহিনস
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিডস-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ৮টা
সরাসরি
আর্সেনাল-টটেনহাম
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
লাইপজিগ-ভেরডার ব্রেমেন
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সেন্ট পাউলি-ই. বার্লিন
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২