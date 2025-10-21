সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

মিরপুরের ঘূর্ণি উইকেটে শনিবার প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৪ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ এগিয়ে ১-০ ব্যবধানে। আজ জিতলে এক ম্যাচ আগেই সিরিজ নিশ্চিত করবে মিরাজের দল। বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে। ফুটবলে চ্যাম্পিয়নস লিগের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় ওয়ানডে
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা
সরাসরি
এ স্পোর্টস
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
বার্সেলোনা-অলিম্পিয়াকোস
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
আর্সেনাল-আতলেতিকো
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ২
লেভারকুজেন-পিএসজি
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ৫
ভিয়ারিয়াল-ম্যানসিটি
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ১