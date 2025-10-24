হোম > খেলা

শ্রীলঙ্কা নাকি পাকিস্তান, সান্ত্বনার জয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করবে কে

ক্রীড়া ডেস্ক    

কলম্বোতে আজ মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

মুম্বাইয়ের ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গতকাল বৃষ্টি আইনে নিউজিল্যান্ডকে ৫৩ রানে হারিয়েছে ভারত। তাতে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার পর চতুর্থ দল হিসেবে ২০২৫ নারী বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠল ভারত। আজ শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান খেলতে নামবে সান্ত্বনার জয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করতে। বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে কলম্বোতে শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

বুন্দেসলিগা

ভেরডার ব্রেমেন-ই. বাৰ্লিন

রাত ১২টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

