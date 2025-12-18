অ্যাডিলেডেও ইংল্যান্ডকে চেপে ধরেছে অস্ট্রেলিয়া

সিরিজের প্রথম দুই টেস্টেই ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টে সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে নেমেছে ইংল্যান্ড। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৩৭১ রানে গুটিয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ইংল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ১৯১ রান করেছে। সিরিজের তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা চলছে। আগামীকাল মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে সিরিজের তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনে খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
অ্যাডিলেড টেস্ট: ২য় দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট: ২য় দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
আগামীকাল ভোর ৪টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস