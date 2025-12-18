হোম > খেলা

অ্যাডিলেডেও ইংল্যান্ডকে চেপে ধরেছে অস্ট্রেলিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক    

অস্ট্রেলিয়ার নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে কাঁপছে ইংল্যান্ড। ছবি: ক্রিকইনফো

সিরিজের প্রথম দুই টেস্টেই ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টে সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে নেমেছে ইংল্যান্ড। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৩৭১ রানে গুটিয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ইংল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ১৯১ রান করেছে। সিরিজের তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা চলছে। আগামীকাল মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে সিরিজের তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনে খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

অ্যাডিলেড টেস্ট: ২য় দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

ভোর ৫টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট: ২য় দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

আগামীকাল ভোর ৪টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

সম্পর্কিত

পুরো আইপিএল খেলতে পারবেন না মোস্তাফিজ

জোড়া সেঞ্চুরিতে বাংলাদেশ ম্যাচের কথা মনে করাল নিউজিল্যান্ড

বাজে পরিবেশে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ আয়োজন করে তোপের মুখে বিসিসিআই

রোনালদোর রেকর্ড ভাঙার আরও কাছে এমবাপ্পে, বেঁচে গেল রিয়াল

সতীর্থরাই ডোবালেন মোস্তাফিজকে

বিপিএলে থাকছে না উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

আইপিএলে রেকর্ড দামে বিক্রি হওয়ার পরদিনই মোস্তাফিজের দুর্দান্ত বোলিং

বিপিএলে ঢাকা ক্যাপিটালসের সঙ্গে ফুডি

মোস্তাফিজের প্রশংসায় ভারতের সাবেক অধিনায়ক

২০২৬ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৬১০ কোটি টাকা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা