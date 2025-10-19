হোম > খেলা

ভারতের দুই ম্যাচ কীভাবে দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    

ক্রিকেটে আজ ভারতের দুটি ম্যাচ আছে। ছবি: এক্স

তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলতে নামবে ভারত। শুবমান গিল, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের মতো এদিন ভারত মেয়ে দলেরও ম্যাচ আছে। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে আজ তাদের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। এছাড়া মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলতে নামবে লিভারপুল-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মতো দলগুলো। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

প্রথম ওয়ানডে

অস্ট্রেলিয়া-ভারত

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও ৩

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

ভারত-ইংল্যান্ড

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল

বিএফএল

ফকিরেরপুল-রহমতগঞ্জ

দুপুর ২টা ৪৫, সরাসরি

আবাহনী-ব্রাদার্স

দুপুর ২টা ৪৫, সরাসরি

পুলিশ-মোহামেডান

দুপুর ২টা ২৫, সরাসরি

টফি অ্যাপ

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

টটেনহাম-অ্যাস্টন ভিলা

সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি

লিভারপুল-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

রাত ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

