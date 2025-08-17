হোম > খেলা

আজও মাঠে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

২০২৫-২৬ মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে নামবে লিভারপুল। ছবি: এএফপি

নেপালকে গতকাল ৩২ রানে হারিয়ে এবারের টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে প্রথম জয় তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ ‘এ’। নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ‘এ’ দলের ম্যাচ রয়েছে আজও। ডারউইনে বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ ‘এ’-পার্থ স্কর্চার্স একাডেমি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের একাধিক ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ ‘এ’-পার্থ স্কর্চার্স একাডেমি

বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

চেলসি-ক্রিস্টাল প্যালেস

সন্ধ্যা ৭টা

সরাসরি

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-আর্সেনাল

রাত ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

নটিংহাম-ব্রেন্টফোর্ড

সন্ধ্যা ৭টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

