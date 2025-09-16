আফগানদের বিপক্ষে টিকে থাকার লড়াইয়ে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

আবুধাবিতে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচ। এই ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। আজ হারলে গ্রুপ পর্বেই থেমে যাবে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের পথচলা। যদি বাংলাদেশ জেতে, তাহলে তাকিয়ে থাকতে হবে শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচ। এদিকে চলছে এনসিএল টি-টোয়েন্টি। ফুটবলে চ্যাম্পিয়নস লিগে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ-মার্শেই, টটেনহাম-ভিয়ারিয়াল—এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
রাজশাহী-খুলনা
সকাল ৯ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ঢাকা-রংপুর
রাত ১ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস
এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
রাত ৮ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
বিলবাও-আর্সেনাল
রাত ১০ টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
রিয়াল মাদ্রিদ-মার্শেই
রাত ১টা
সরাসরি সনি টেন ২
জুভেন্তাস-ডর্টমুন্ড
রাত ১টা
সরাসরি সনি টেন ৫
টটেনহাম-ভিয়ারিয়াল
রাত ১টা
সরাসরি সনি টেন ১