তাসকিন কি ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    

ডেজার্টের বিপক্ষে ২০ রানে ২ উইকেট নেন তাসকিন। ছবি: শারজা ওয়ারিয়র্সের ফেসবুক

আইএল টি-টোয়েন্টিতে প্রথম ৩ ম্যাচে ৪ উইকেট নিলেও রান খরচের দিক থেকে উদার ছিলেন তাসকিন আহমেদ। চতুর্থ ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন এই গতি তারকা। ডেজার্ট ভাইপার্সের বিপক্ষে ৪ ওভারে ২০ রান দিয়ে নেন ২ উইকেট। আজ শারজার প্রতিপক্ষ আবুধাবি নাইট রাইডার্স। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে। এছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট: ৫ম দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভোর ৪ টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিগ ব্যাশ লিগ

সিডনি থান্ডার-ব্রিসবেন হিট

বেলা ২টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

আইএল টি-২০

আবুধাবি-শারজা

রাত ৮টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

