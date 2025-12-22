তাসকিন কি ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারবেন

আইএল টি-টোয়েন্টিতে প্রথম ৩ ম্যাচে ৪ উইকেট নিলেও রান খরচের দিক থেকে উদার ছিলেন তাসকিন আহমেদ। চতুর্থ ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন এই গতি তারকা। ডেজার্ট ভাইপার্সের বিপক্ষে ৪ ওভারে ২০ রান দিয়ে নেন ২ উইকেট। আজ শারজার প্রতিপক্ষ আবুধাবি নাইট রাইডার্স। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে। এছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট: ৫ম দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪ টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
বিগ ব্যাশ লিগ
সিডনি থান্ডার-ব্রিসবেন হিট
বেলা ২টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
আইএল টি-২০
আবুধাবি-শারজা
রাত ৮টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস