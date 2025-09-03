সন্ধ্যায় বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ বাছাইপর্বের অভিযান বাংলাদেশ আজ শুরু করবে। ফু থো স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম ম্যাচ। এই ম্যাচ টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে না। তবে ইউটিউবে ভিএফএফ নামে এক চ্যানেলে সম্প্রচার করা হবে বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম ম্যাচ। এদিকে নেদারল্যান্ডসকে ধবলধোলাই করতে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। হকিতে এশিয়া কাপ ও টেনিসে ইউএস ওপেনের ম্যাচ রয়েছে। দেখে নিন এক নজরে টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
সরাসরি
সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস
হকি খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
মালয়েশিয়া-চীন
সরাসরি
বিকেল সাড়ে ৫ টা
ভারত-দ. কোরিয়া
সরাসরি
রাত ৮টা
সনি টেন ১
টেনিস খেলা সরাসরি
ইউএস ওপেন
সরাসরি
রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস ১