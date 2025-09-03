হোম > খেলা

সন্ধ্যায় বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ভিয়েতনামের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশের এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ বাছাইপর্বের অভিযান। ছবি: বাফুফে

এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ বাছাইপর্বের অভিযান বাংলাদেশ আজ শুরু করবে। ফু থো স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম ম্যাচ। এই ম্যাচ টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে না। তবে ইউটিউবে ভিএফএফ নামে এক চ্যানেলে সম্প্রচার করা হবে বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম ম্যাচ। এদিকে নেদারল্যান্ডসকে ধবলধোলাই করতে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। হকিতে এশিয়া কাপ ও টেনিসে ইউএস ওপেনের ম্যাচ রয়েছে। দেখে নিন এক নজরে টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি

সরাসরি

সন্ধ্যা ৬টা

টি স্পোর্টস

হকি খেলা সরাসরি

এশিয়া কাপ

মালয়েশিয়া-চীন

সরাসরি

বিকেল সাড়ে ৫ টা

ভারত-দ. কোরিয়া

সরাসরি

রাত ৮টা

সনি টেন ১

টেনিস খেলা সরাসরি

ইউএস ওপেন

সরাসরি

রাত ৯টা

স্টার স্পোর্টস ১

