ব্যালন ডি’অর উৎসব দেখবেন কোথায়

১৯৫৬ সাল থেকে ফরাসি সাময়িকী ফ্রান্স ফুটবল দিয়ে আসছে ব্যালন ডি’অর পুরস্কার। প্যারিসে আজ রাতে ঘোষণা করা হবে নতুন ব্যালন ডি’অর জয়ীর নাম। বাংলাদেশ সময় রাত ১২টায় শুরু হবে এই অনুষ্ঠান। টিএনটি স্পোর্টস, লেকিপ ইউটিউব, ডিসকভারি প্লাস, প্যারামাউন্ট প্লাস, সিবিএস গোলাজো নেটওয়ার্ক—তারা সরাসরি সম্প্রচার করবে এই অনুষ্ঠান। এবারের ব্যালন ডি’অরের অন্যতম দাবিদার উসমান দেম্বেলে। ২০২৪-২৫ মৌসুমে পিএসজিকে তিনি জিতিয়েছেন লিগ ওয়ান, ফ্রেঞ্চ কাপ আর চ্যাম্পিয়নস লিগ।
এই পুরস্কার জয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী লামিনে ইয়ামা, রাফিনিয়া, মোহাম্মদ সালাহ, কিলিয়ান এমবাপ্পের মতো তারকারাও। ব্যালন ডি’অরের পাশাপাশি টেনিসে লেভার কাপ ও কাবাডিতে রয়েছে প্রো কাবাডি লিগ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
টেনিস খেলা সরাসরি
লেভার কাপ
সকাল ৮ টা
সরাসরি সনি টেন ৫
কাবাডি খেলা সরাসরি
প্রো কাবাডি লিগ
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি স্টার স্পোর্টস ২