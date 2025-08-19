হোম > খেলা

বাংলাদেশ কি পারবে আজ জিততে, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

আজ মাঠে নামবে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ছবি: এনটি ক্রিকেট

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশ ‘এ’ দল এখন পর্যন্ত খেলেছে তিন ম্যাচ। জিতেছে দুই ম্যাচ ও হেরেছে এক ম্যাচ। ১১ দলের মধ্যে পয়েন্ট তালিকায় এই মুহূর্তে ৯ নম্বরে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। ডারউইনে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ ‘এ’- নর্দান টেরিটোরি স্ট্রাইক ম্যাচ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’-এরও ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ ‘এ’- নর্দান টেরিটোরি স্ট্রাইক

বেলা ৩ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

প্রথম ওয়ানডে

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা

সকাল ১০ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

দ্য হান্ড্রেড পুরুষ

ট্রেন্ট রকেটস-ম্যানচেষ্টার অরিজিনালস

রাত ১১ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

টেনিস খেলা সরাসরি

ইউএস ওপেন বাছাই

রাত ১১ টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

