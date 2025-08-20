বাংলাদেশ-ভুটান ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না, দেখবেন কোথায়

অনূর্ধ্ব-১৭ নারী সাফ শুরু হচ্ছে আজ। থিম্পুর চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে প্রথম দিনই মাঠে নামছে বাংলাদেশ-ভুটান। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে ম্যাচটি। তবে বাংলাদেশ-ভুটান অনূর্ধ্ব-১৭ সাফের ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না। এই ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে স্পোর্টজওয়ার্কজ ইউটিউব। এ ছাড়া, ইংল্যান্ডের ১০০ বলের টুর্নামেন্ট ‘দ্য হান্ড্রেড’-এর ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্য হান্ড্রেড পুরুষ
লন্ডন স্পিরিট-নর্দান সুপারচার্জার্স
রাত ১১ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
সিপিএল
অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস-ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স
আগামীকাল ভোর ৫টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২