হোম > খেলা

বাংলাদেশ-ভুটান ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না, দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

ভুটানের বিপক্ষে নামার আগে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দলের অনুশীলন। ছবি: বাফুফে

অনূর্ধ্ব-১৭ নারী সাফ শুরু হচ্ছে আজ। থিম্পুর চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে প্রথম দিনই মাঠে নামছে বাংলাদেশ-ভুটান। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে ম্যাচটি। তবে বাংলাদেশ-ভুটান অনূর্ধ্ব-১৭ সাফের ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না। এই ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে স্পোর্টজওয়ার্কজ ইউটিউব। এ ছাড়া, ইংল্যান্ডের ১০০ বলের টুর্নামেন্ট ‘দ্য হান্ড্রেড’-এর ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

দ্য হান্ড্রেড পুরুষ

লন্ডন স্পিরিট-নর্দান সুপারচার্জার্স

রাত ১১ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

সিপিএল

অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস-ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স

আগামীকাল ভোর ৫টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

সম্পর্কিত

ঋতুপর্ণাদের দেখানো পথে ভুটান জয়ের মিশন অর্পিতাদের

মিথ্যা বিয়ে নিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে চান না ভারতীয় ক্রিকেটারের স্ত্রী

বর্ষসেরা ফুটবলার হয়ে রেকর্ড গড়লেন সালাহ

১৭ বছর ধরে রেকর্ডটা রিয়ালেরই থাকল, কী বলছেন কোচ

লিটনদের সিরিজে আম্পায়ার জেসি

এশিয়া কাপের দল কবে দেবে বাংলাদেশ

সিংহাসন হারালেন সাকিবরা, সবার ওপরে এখন কারা

মেসি যেখানে ‘শত্রু’, রোনালদোকে সেখানে নায়কোচিত অভ্যর্থনা

বিসিবি পরিচালকদের ফেসবুক-এক্স থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দুর্নীতি দমন কর্মকর্তার

নর্দান টেরিটরি স্ট্রাইককে হারিয়ে দিলেন সোহানরা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা