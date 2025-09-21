হোম > খেলা

ভারতের বিপক্ষে কি এবার প্রতিশোধ নিতে পারবে পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    

সুপার ফোরে আজ মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

দুবাইয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর গ্রুপ পর্বের ম্যাচে পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে ভারত। তবে ম্যাচ ছাপিয়ে সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে সালমান আলী আঘার করমর্দন না করা নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। এক সপ্তাহ পর আজ সুপার ফোরে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-পাকিস্তান। দুবাইয়ে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ। পাকিস্তানের কাছে ম্যাচটি প্রতিশোধের ম্যাচ। ফুটলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের কয়েকটি ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

এশিয়া কাপ

ভারত-পাকিস্তান

রাত ৮টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

সান্ডারল্যান্ড-অ্যাস্টন ভিলা

সন্ধ্যা ৭টা

সরাসরি

আর্সেনাল-ম্যানসিটি

রাত ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা এইনট্রাখট-ই. বার্লিন

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

লেভারকুসেন-মনশেনগ্ল্যাডবাখ

রাত ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ডর্টমুন্ড-ভলফসবুর্গ

রাত ১১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

টেনিস খেলা সরাসরি

লেভার কাপ

রাত ২টা

সরাসরি সনি টেন ৫

