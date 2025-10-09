বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে আজ খেলতে নামবে বাংলাদেশ-হংকং। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টায় ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে শুরু হবে এই ম্যাচ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। ফুটবলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের বেশ কিছু ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
এশিয়ান কাপ বাছাই
বাংলাদেশ-হংকং
রাত ৮টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
বিশ্বকাপ বাছাই (ইউরোপ)
ফিনল্যান্ড-লিথুয়ানিয়া
রাত ১০টা
সরাসরি
চেক প্রজাতন্ত্র-ক্রোয়েশিয়া
রাত ১২ টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ২
স্কটল্যান্ড-গ্রিস
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ৫
মাল্টা-নেদারল্যান্ডস
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ১
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এনসিএল টি-টোয়েন্টি এলিমিনেটর
ঢাকা-রংপুর
বেলা ১১ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
কোয়ালিফায়ার
চট্টগ্রাম-খুলনা
বিকেল ৪টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
টেনিস খেলা সরাসরি
সাংহাই মাস্টার্স
বিকেল ৪টা
সরাসরি
সনি টেন ২