হোম > খেলা

বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচের আগে প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে আজ খেলতে নামবে বাংলাদেশ-হংকং। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টায় ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে শুরু হবে এই ম্যাচ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। ফুটবলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের বেশ কিছু ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

এশিয়ান কাপ বাছাই

বাংলাদেশ-হংকং

রাত ৮টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

বিশ্বকাপ বাছাই (ইউরোপ)

ফিনল্যান্ড-লিথুয়ানিয়া

রাত ১০টা

সরাসরি

চেক প্রজাতন্ত্র-ক্রোয়েশিয়া

রাত ১২ টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি সনি টেন ২

স্কটল্যান্ড-গ্রিস

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি সনি টেন ৫

মাল্টা-নেদারল্যান্ডস

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি সনি টেন ১

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

এনসিএল টি-টোয়েন্টি এলিমিনেটর

ঢাকা-রংপুর

বেলা ১১ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

কোয়ালিফায়ার

চট্টগ্রাম-খুলনা

বিকেল ৪টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

টেনিস খেলা সরাসরি

সাংহাই মাস্টার্স

বিকেল ৪টা

সরাসরি

সনি টেন ২

সম্পর্কিত

বার্সেলোনার সেই ঐতিহাসিক ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রে

বাংলাদেশের বিপক্ষে জেতার পরও অসন্তুষ্ট আফগানিস্তান

হংকংয়ের সামনে বাংলাদেশের টিকে থাকার লড়াই

বাংলাদেশ সিরিজের দল ঘোষণায় চমকে দিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সংস্করণ বদলালেও বাংলাদেশের সেই একই ব্যাটিং

‘জাকের ভালো টাচে আছেন, আপনাদের সমস্যা অন্য জায়গায়’

হংকং ম্যাচে কী ছক সাজিয়েছেন বাংলাদেশ কোচ

আফগানদের কাছে কোথায় হারল বাংলাদেশ, ব্যাখ্যা দিলেন মিরাজ

৯ গোলের দুঃস্বপ্ন থেকে মশার যন্ত্রণা, বাংলাদেশ-হংকং লড়াইয়ে আরও যা ঘটেছে

হারের হতাশায় সিরিজ শুরু বাংলাদেশের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা