শ্রীলঙ্কাকে প্রথম দেখায় কি বধ করতে পারবে হংকং

ক্রীড়া ডেস্ক    

দারুণ শুরু করা শ্রীলঙ্কা আজ খেলতে নামবে হংকংয়ের বিপক্ষে। ছবি: ক্রিকইনফো

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আগে কখনোই মুখোমুখি হয়নি শ্রীলঙ্কা-হংকং। আজ প্রথমবারের মতো দেখা যাবে দুই দেশের ক্রিকেটীয় লড়াই। দুবাইয়ে আজ এশিয়া কাপে ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা-হংকং। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটেশুরু হবে এই ম্যাচ। তার আগে সন্ধ্যায় মুখোমুখি হবে আরব আমিরাত-ওমান। এদিকে চলছে এনসিএল টি-টোয়েন্টির ম্যাচও। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

এনসিএল টি-টোয়েন্টি

ঢাকা-বরিশাল

সকাল ৯ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

খুলনা-চট্টগ্রাম

বেলা ১ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি টি স্পোর্টস

এশিয়া কাপ

আরব আমিরাত-ওমান

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি টি স্পোর্টস

সনি টেন ৫

শ্রীলঙ্কা-হংকং

রাত ৮টা ৩০ মিনিট

সরাসরি টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

