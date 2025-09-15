শ্রীলঙ্কাকে প্রথম দেখায় কি বধ করতে পারবে হংকং

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আগে কখনোই মুখোমুখি হয়নি শ্রীলঙ্কা-হংকং। আজ প্রথমবারের মতো দেখা যাবে দুই দেশের ক্রিকেটীয় লড়াই। দুবাইয়ে আজ এশিয়া কাপে ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা-হংকং। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটেশুরু হবে এই ম্যাচ। তার আগে সন্ধ্যায় মুখোমুখি হবে আরব আমিরাত-ওমান। এদিকে চলছে এনসিএল টি-টোয়েন্টির ম্যাচও। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
ঢাকা-বরিশাল
সকাল ৯ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
খুলনা-চট্টগ্রাম
বেলা ১ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস
এশিয়া কাপ
আরব আমিরাত-ওমান
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি টি স্পোর্টস
সনি টেন ৫
শ্রীলঙ্কা-হংকং
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি