বাংলাদেশ-নেপাল ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে আজ প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-নেপাল। বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে শুরু হবে এই ম্যাচ। বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এ ছাড়া ইউরোপ অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফিফা প্রীতি ম্যাচ
বাংলাদেশ-নেপাল
বিকেল ৫ টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস
বিশ্বকাপ বাছাই
আর্মেনিয়া-পর্তুগাল
রাত ১০ টা
সরাসরি
সনি টেন ২
ইংল্যান্ড-অ্যান্ডোরা
রাত ১০টা
সরাসরি সনি টেন ৫
টেনিস খেলা সরাসরি
ইউএস ওপেন: মেয়েদের ফাইনাল
সাবালেঙ্কা-অ্যানিসিমোভা
রাত ২টা
সরাসরি স্টার স্পোর্টস ১
সিলেক্ট ১