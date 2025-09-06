হোম > খেলা

বাংলাদেশ-নেপাল ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের আগে অনুশীলনে ঝালিয়ে নিচ্ছে বাংলাদেশ ফুটবল দল। ছবি: বাফুফে

কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে আজ প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-নেপাল। বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে শুরু হবে এই ম্যাচ। বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এ ছাড়া ইউরোপ অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফিফা প্রীতি ম্যাচ

বাংলাদেশ-নেপাল

বিকেল ৫ টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি টি স্পোর্টস

বিশ্বকাপ বাছাই

আর্মেনিয়া-পর্তুগাল

রাত ১০ টা

সরাসরি

সনি টেন ২

ইংল্যান্ড-অ্যান্ডোরা

রাত ১০টা

সরাসরি সনি টেন ৫

টেনিস খেলা সরাসরি

ইউএস ওপেন: মেয়েদের ফাইনাল

সাবালেঙ্কা-অ্যানিসিমোভা

রাত ২টা

সরাসরি স্টার স্পোর্টস ১

সিলেক্ট ১

