ইসরায়েলের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করতে নামছে ইতালি, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

হ্যাটট্রিক করতে রাতে নামছে ইতালি। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আগের দুই ম্যাচে মলদোভা ও এস্তোনিয়াকে হারিয়েছে ইতালি। আজ ইতালি নামবে হ্যাটট্রিক জয়ের লক্ষ্যে। বাংলাদেশ সময় রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে হাঙ্গেরির নেগিয়ার্দি স্টেডিয়ামে শুরু হবে ইসরায়েল-ইতালি ম্যাচ। ইউরোপ অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের আরও ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

বিশ্বকাপ বাছাই (ইউরোপ)

সুইজারল্যান্ড-স্লোভানিয়া

রাত ১২ টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ৩

গ্রিস-ডেনমার্ক

রাত ১২ টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ৫

ইসরায়েল-ইতালি

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

ক্রোয়েশিয়া-মন্টেনেগ্রো

রাত ১২ টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

