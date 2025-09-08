ইসরায়েলের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করতে নামছে ইতালি, খেলা দেখবেন কোথায়

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আগের দুই ম্যাচে মলদোভা ও এস্তোনিয়াকে হারিয়েছে ইতালি। আজ ইতালি নামবে হ্যাটট্রিক জয়ের লক্ষ্যে। বাংলাদেশ সময় রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে হাঙ্গেরির নেগিয়ার্দি স্টেডিয়ামে শুরু হবে ইসরায়েল-ইতালি ম্যাচ। ইউরোপ অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের আরও ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
বিশ্বকাপ বাছাই (ইউরোপ)
সুইজারল্যান্ড-স্লোভানিয়া
রাত ১২ টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৩
গ্রিস-ডেনমার্ক
রাত ১২ টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৫
ইসরায়েল-ইতালি
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
ক্রোয়েশিয়া-মন্টেনেগ্রো
রাত ১২ টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২