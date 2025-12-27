শান্তরা কি টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিতে পারবে

জয় দিয়েই ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) যাত্রা শুরু করেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর সেঞ্চুরিতে সিলেট টাইটানসকে ৮ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। দ্বিতীয় ম্যাচে আজ রাজশাহীর প্রতিপক্ষ ঢাকা ক্যাপিটালস। দিনের অপর ম্যাচে সিলেট টাইটানসের প্রতিপক্ষ নোয়াখালী এক্সপ্রেস। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
বিপিএল
ঢাকা ক্যাপিটালস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স
বেলা ১ টা, সরাসরি
সিলেট টাইটানস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস
সন্ধ্যা ৬ টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
মেলবোর্ন টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
বিগ ব্যাশ লিগ
ব্রিসবেন হিট-অ্যাডিলেড স্টাইকার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
নটিংহাম-ম্যানসিটি
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
আর্সেনাল-ব্রাইটন
রাত ৯ টা, সরাসরি
চেলসি-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লিভারপুল-উলভারহ্যাম্পটন
রাত ৯ টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২