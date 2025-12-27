হোম > খেলা

শান্তরা কি টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক    

জয় দিয়েই বিপিএল শুরু করেছে রাজশাহী। ছবি: বিসিবি

জয় দিয়েই ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) যাত্রা শুরু করেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর সেঞ্চুরিতে সিলেট টাইটানসকে ৮ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। দ্বিতীয় ম্যাচে আজ রাজশাহীর প্রতিপক্ষ ঢাকা ক্যাপিটালস। দিনের অপর ম্যাচে সিলেট টাইটানসের প্রতিপক্ষ নোয়াখালী এক্সপ্রেস। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

বিপিএল

ঢাকা ক্যাপিটালস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স

বেলা ১ টা, সরাসরি

সিলেট টাইটানস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস

সন্ধ্যা ৬ টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

মেলবোর্ন টেস্ট: দ্বিতীয় দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

ভোর ৫টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

বিগ ব্যাশ লিগ

ব্রিসবেন হিট-অ্যাডিলেড স্টাইকার্স

বেলা ২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

নটিংহাম-ম্যানসিটি

সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

আর্সেনাল-ব্রাইটন

রাত ৯ টা, সরাসরি

চেলসি-অ্যাস্টন ভিলা

রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লিভারপুল-উলভারহ্যাম্পটন

রাত ৯ টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা