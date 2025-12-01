হোম > খেলা

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৩০ বছরের অপেক্ষা কি ফুরোবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের

ক্রীড়া ডেস্ক    

আগামীকাল সিরিজের প্রথম টেস্টে মুখোমুখি হবে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ছবি: ক্রিকইনফো

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের মাঠে সবশেষ টেস্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতেছিল ১৯৯৫ সালে। সেবার ওয়েলিংটনে ইনিংস ও ৩২২ রানে জিতেছিল উইন্ডিজ। পরবর্তী ৩০ বছরে নিউজিল্যান্ডের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৪ টেস্ট খেলেছে। যার মধ্যে ১০টিই জিতেছে নিউজিল্যান্ড। চারটি ড্র হয়েছে। এবার ৩০ বছরের অপেক্ষা ফুরোনোর মিশনে নামবে উইন্ডিজ। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর চারটায় ক্রাইস্টচার্চে শুরু হবে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম টেস্ট। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট

প্রথম দিন

আগামীকাল ভোর ৪টা

সরাসরি

সনি টেন ১

নারী বিগ ব্যাশ

হারিকেনস-স্টারস

বেলা ২টা ১০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

হকি খেলা সরাসরি

জুনিয়র বিশ্বকাপ

বেলা ২টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

সম্পর্কিত

‘আয়ারল্যান্ড নাকি অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশের সেই চিন্তা করে খেললে তো হবে না’

ভক্তদের রোষানলে পড়া নাঈম শেখ নিলামে যেভাবে ‘কোটিপতি’

খালেদা জিয়ার অসুস্থতা রাজনৈতিকভাবে না দেখার অনুরোধ তামিমের

লিটন-হৃদয়দের দলে ডাক পাওয়া কে এই ইতালিয়ান ক্রিকেটার

জয়ের পরও ভারতের কোচের সঙ্গে কেন লেগে গেল রোহিতের

যেমনটা এমবাপ্পে চেয়েছিলেন, তেমনটা হয়নি

লিটনদের ‘ফাইনাল’ ম্যাচ দিনের আলোয়

দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে সিরিজ শুরু করল ভারত

নিলাম শেষে কোন দল কেমন হলো

নাঈম শেখ ভাবেননি কোটি টাকায় বিক্রি হবেন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা