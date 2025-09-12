হোম > খেলা

আজ কি অঘটনের শিকার হবে পাকিস্তান, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

ওমানের বিপক্ষে আজ প্রথমবারের মতো খেলতে যাচ্ছে পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আগে কখনোই মুখোমুখি হয়নি পাকিস্তান-ওমান। আজ তারা প্রথমবারের মতো মুখোমুখি হচ্ছে ক্রিকেটে। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে পাকিস্তান-ওমান ম্যাচ। এশিয়া কাপের ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

এশিয়া কাপ

পাকিস্তান-ওমান

রাত সাড়ে ৮টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা

রাত ১১ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

কাবাডি খেলা সরাসরি

প্রো কাবাডি লিগ

রাত ৮টা ২০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

