আজ কি অঘটনের শিকার হবে পাকিস্তান, খেলা দেখবেন কোথায়

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আগে কখনোই মুখোমুখি হয়নি পাকিস্তান-ওমান। আজ তারা প্রথমবারের মতো মুখোমুখি হচ্ছে ক্রিকেটে। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে পাকিস্তান-ওমান ম্যাচ। এশিয়া কাপের ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
পাকিস্তান-ওমান
রাত সাড়ে ৮টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
রাত ১১ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
কাবাডি খেলা সরাসরি
প্রো কাবাডি লিগ
রাত ৮টা ২০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২